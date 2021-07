Wout van Aert zal zich morgen niet in massasprint mengen: “Focus op tijdrit”

Net als daags voor de eerste tijdrit, zal Wout van Aert zich ook morgen niet mengen in een eventuele massasprint. “Nee, dat ga ik niet doen. Als er zich iemand van ons tussen gooit, dan zal het Mike (Teunissen, red) zijn.”

Van Aert hield op Luz Ardiden vlotjes stand in de groep der favorieten tot op vijf kilometer van de top. Dan zette hij zich op kant, om uiteindelijk op meer dan zes minuten binnen te bollen. “Misschien had ik er nog niets langer kunnen aanhangen, maar proberen aanklampen om aan te klampen, daar zie ik het nut niet van in. Toen Majka het tempo de hoogte injaagde, ging het voor mij ook iets te snel.”

“Ik had ook niet de intentie om hier in de top tien te finish”, gaat Van Aert voort. “Doel was om Jonas Vingegaard bij te staan. Ik zat klaar voor in het geval hij signaal zou geven om op iets te reageren of om te versnellen. Daarna zat mijn taak erop. We hebben met de ploeg prachtig werk geleverd. Jammer dat het geen derde ritzege oplevert, maar het is hoe dan ook fantastisch wat Jonas doet.”

Vingegaard

Dat zijn werk richting Tokio er nu opzit, gaf Van Aert nog mee. “Ik klom in deze derde week beter dan de eerste twee weken. Mijn werk is inderdaad bijna af. Nu gaan we nog voluit in de tijdrit, zaterdag. Sprinten ga ik morgen niet doen. Ik verwacht wel een massasprint, maar als er zich iemand van ons zal tussen gooien, dan wel Mike. Ik zeker niet.”

Tot slot werd Van Aert ook nog gepolst naar de mogelijkheden van Jonas Vingegaard in de toekomst. Kan hij ooit een grote ronde winnen, wilde Renaat Schotte weten. “Dat denk ik wel. Als je in de Tour tweede kan worden als je eraan begint zonder ambities voor het klassement, dan heeft hij nog een ruime progressiemarge. Zijn evolutie deze drie weken alleen al, is enorm.”

“Of hij dan in de toekomst een ander programma gaat rijden dan Roglic? Daar ga ik niet over”, lachte Van Aert. “Maar deze Tour de France is wel het bewijs dat je maar beter met meerdere sterke jongens aan de start staat.”