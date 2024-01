dinsdag 2 januari 2024 om 11:34

Wout van Aert: “Wordt moeilijk om deze winter nog een cross te winnen tegen Mathieu van der Poel”

Video Het is Wout van Aert dit crossseizoen nog niet gelukt om Mathieu van der Poel te kloppen. In de X2O Trofee Baal kreeg de Belg zelfs bijna twee minuten aan zijn broek van de wereldkampioen. Hij trok daarop zelf de conclusie dat het lastig wordt om deze winter nog een veldrit te winnen. “Ik heb niet per se het vertrouwen dat dat nog gaat lukken”, zei hij na de cross tegen onder meer WielerFlits.

“Als je ziet hoe Mathieu nu rijdt, moet ik realistisch zijn”, vervolgde Van Aert, die enkel nog de X2O Trofee Koksijde (4 januari) en de Wereldbeker Benidorm (21 januari) betwist. Hij zal daar beide keren Van der Poel treffen. “Het zal heel moeilijk zijn om één van de twee crossen die ik nog rijdt, te winnen. Het is zoals het is.”

Het verschil met Van der Poel in Baal – een minuut en 55 seconden – was groter dan Van Aert had verwacht. “De afgelopen crossen ging het best wel goed. Zeker in Hulst vond ik het best wel jammer dat ik pech had, want ik had daar echt een goed gevoel in de tweede helft van de wedstrijd. Ik wou het Mathieu vandaag moeilijk proberen te maken, maar net als de vorige crossen reed hij een snelle ronde. Dan moet ik toch even naar adem happen en het goede gevoel terugzoeken.”

Hoe kan het dat het gevoel nu minder was dan in Hulst? “Een goede dag komt niet altijd op bestelling. En ik ben tweede, ver voor al de rest. Dus er is niks aan de hand. Ik had gewoon niet de benen zoals ik ze in Hulst had. Verder steekt Mathieu er bovenuit.”