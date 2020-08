Wout van Aert triomfeert in stoffige Strade Bianche

Wout van Aert heeft de Strade Bianche gewonnen. De renner van Jumbo-Visma kwam na 180 kilometer wedstrijd solo aan in Siena. De Vlaming was op de laatste sector van de dag ten aanval getrokken, waarna niemand hem meer van de zege kon houden. Davide Formolo werd tweede, Maximilian Schachmann derde.



Dan eindelijk werd de Strade Bianche verreden. De wielerliefhebber heeft er vijf maanden op moeten wachten. In deze vijf maand zagen zij nog wel Primož Roglič Sloveens kampioen worden en Gregor Mühlberger domineren in het Făgărașgebergte, maar een echt belangrijke wedstrijd hadden zij al even niet meer gezien.

In de Strade Bianche konden de beste renners ter wereld het weer voor het eerst met elkaar uitvechten. De meeste renners zaten zelfs nog zonder koersritme en dus werd het een grote ontdekkingstocht toen om 13.45 uur het startschot werd gelost in Siena.

Kopgroep met Van Kessel en Declercq

Zes renners trokken er na het startschot snel op uit. Benjamin Declercq, Corné van Kessel, Nicola Bagioli, Simon Pellaud, Quentin Pacher en Iuri Filosi waren de renners die zichzelf de vroege vlucht mochten noemen. Ze reden een voorsprong van meer dan twee minuten bij elkaar, maar niet lang daarna nam Astana het heft in handen.

Pech voor enkele favorieten

Daarvoor hadden zich al enkele incidenten bij de favorieten voorgedaan. Julian Alaphilippe kampte met een mechanisch defect, Vincenzo Nibali en Peter Sagan hadden een lekke band. Allen wisten weer snel terug te keren in het door Astana geleide peloton.

Pellaud gaat alleen verder

De kopgroep werd wel slachtoffer van het tempo van de Kazachse WorldTour-formatie. Na meer dan een uur koers spatte deze uit elkaar. De Zwitser Pellaud bleek de sterkste van het zestal te zijn. Hij zette solo zijn wedstrijd voort.

Van der Poel en Alaphilippe laten zich zien

De eenzame vluchter deed het goed. Pellaud bouwde zijn voorsprong uit tot bijna vier minuten, maar in de laatste honderd kilometer werd zijn voorsprong steeds kleiner. Zeker nadat Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel een bommetje dropten op tachtig kilometer van de meet. De twee geraakten niet weg, maar het eerste waarschuwingsschot was gelost.

Craddock, Jungels en Burghardt voegen zich bij Pellaud

Drie andere renners reden vervolgens wel weg. Lawson Craddock, Bob Jungels en Marcus Burghardt pikten Pellaud snel op, waarna zij een voorsprong probeerden uit te bouwen op het peloton, dat niet heel groot meer was.

Van der Poel betrokken bij valpartij

In het peloton werd er op dat moment een valpartij gemeld met Alaphilippe, Van der Poel en Nibali. Zij konden hun weg wel weer vervolgen en aansluiten bij het peloton, waar de voorsprong van de vier koplopers als sneeuw voor de zon was verdwenen.

Clarke en Fuglsang openen finale

De finale kon daarna echt beginnen op weg naar de achtste sector van de dag, de Monte Sante Marie. Simon Clarke probeerde het op deze sector bijna meteen. Michael Gogl, Gorka Izagirre en weer Burghardt probeerden te volgen, maar zij werden snel gecounterd door Jakob Fuglsang. De Deen gaf er een mokerharde klap op en reed weg met nog 55 kilometer te gaan.

Kaf wordt van het koren gescheiden

Bij de achtervolgers waren Maximilian Schachmann, Davide Formolo, Michal Kwiatkowski, Alberto Bettiol, Greg Van Avermaet en Wout van Aert goed zichtbaar. Van der Poel en Alaphilippe waren dat niet. Zij kwamen tekort om zaterdag een rol van betekenis te spelen.

Fugslang teruggepakt, zes renners blijven over

In de laatste vijftig kilometer lukte het Fuglsang niet om zijn voorsprong uit te bouwen op een nieuw ontstane groep achtervolgers met Bettiol, Formolo, Van Avermaet, Van Aert en Schachmann. Sterker nog, de Deen werd met nog 42 kilometer te gaan ingerekend door de achtervolgers. Een grote wapenstilstand volgde daarna. De zes koplopers wisten dat een van hen er met de overwinning vandoor zou gaan.

Schachmann en Van Aert proberen het

De volgende poging kwam daarna op naam van Schachmann. De Duitser kreeg Van Aert met zich mee met nog 22 kilometer te gaan. Bettiol, Formolo en Fuglsang wisten de aansluiting te maken, maar voor Van Avermaet ging het licht uit. Met nog twintig kilometer te gaan bleven er nog vijf renners over.

Van Aert rijdt weg

De Colle Pinzuto en Le Tolfe bleven daarna als voorlaatste en laatste sector over. Op de Colle Pinzuto deed Bettiol een dappere poging, maar de kopgroep bleef nog altijd intact. Van Aert had daarna op de laatste sector meer succes. De renner van Jumbo-Visma nam een kleine voorsprong in de afdaling, waarna hij stevig doortrok. Het doek viel ondertussen voor Fuglsang.

Winst voor Van Aert

Van Aert bleef vol gas geven. Daarachter hielden Bettiol, Formolo en Schachmann de Vlaming in het vizier. Van Aert liep niet uit bij Bettiol, Formolo en Schachmann, maar de achtervolgers kwamen ook niet dichterbij. Met een voorsprong van twintig seconden begon de koploper vervolgens aan de slotkilometer.

In de slotkilometer kwam de overwinning van Van Aert niet meer in gevaar. In Siena mocht de Vlaming vervolgens eindelijk het zegegebaar maken, nadat hij in voorgaande edities twee keer derde was geworden. Achter Van Aert werden Formolo en Schachmann tweede en derde.