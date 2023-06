Wout van Aert wint BK tijdrijden: “Voelde me voor het eerst sinds lang weer echt goed”

Video

Wout van Aert pakte donderdag zijn derde Belgische tijdrittitel. Een opsteker voor de renner van Jumbo-Visma, die in de Ronde van Zwitserland nog niet zijn topniveau haalde. “Het was vandaag voor het eerst sinds lang dat ik me weer echt goed voelde”, zei Van Aert in het flashinterview na de door hem gewonnen chronoproef.

In aanloop naar het BK tijdrijden in Herzele nam Van Aert voldoende rust. “Ik heb de laatste drie dagen bijna niks gedaan. Ik voelde gisteren voor het eerst terug dat mijn benen een beetje beter waren. Ik denk dat ik in Zwitserland een deftig niveau had, maar dat ik gewoon niet fris genoeg was om topprestaties te leveren. Vandaag zet ik een mooie stap vooruit.”

De overwinning stemt Van Aert tevreden. “Het gevoel is natuurlijk belangrijk en hoe het op trainen gaat, maar je wilt het toch ook graag bevestigd zien in resultaten. Het is ook pas de tweede koers die ik dit jaar win. Ik heb er toch lang naar uitgekeken om weer eens op het hoogste schavotje te staan.”

Valpartij Evenepoel

Vooraf werd er een duel voorspeld tussen Van Aert en Remco Evenepoel, maar laatstgenoemde kwam vroeg ten val en zou nadien niet meer meespelen voor de zege. Van Aert had aanvankelijk niet door dat zijn concurrent een schuiver had gemaakt. “Maar toen ik bij het ingaan van de tweede ronde de beste tussentijd had, kreeg ik door dat Remco van fiets had gewisseld en een stuk achterlag. In de tweede rond heb ik dan hard gereden, maar iets minder risico’s proberen te nemen in de bochten.”

Zat Van Aert wat dat betreft ook met de Tour de France in zijn achterhoofd? “Dat is natuurlijk moeilijk. Als je geen risico’s wilt nemen, moet je thuisblijven. Ik was hier wel om de titel proberen te pakken. Ik heb geprobeerd om gecontroleerd de bochten te nemen. Ik denk dat ik dat goed deed. Ik heb nooit echt zotte toeren uitgehaald, maar ben wel snel door de bochten gegaan. Het is natuurlijk goed dat ik recht ben gebleven, maar het was vooral het doel om vandaag de titel te pakken.”

