zaterdag 16 september 2023 om 14:20

Oorzaak ongeluk Nathan Van Hooydonck nog niet gevonden: “Gezien de omstandigheden gaat het redelijk goed met hem “

Frans Maassen, een van de ploegleiders van Jumbo-Visma, heeft een korte update gegeven over de situatie van Nathan Van Hooydonck. De Belgische renner geraakte begin deze week betrokken bij een zwaar ongeluk. “Onderzoeken moeten aantonen wat de oorzaak was.”

Jumbo-Visma bracht afgelopen woensdag goed nieuws naar buiten. “Nathan communiceert en het gaat – naar omstandigheden – goed. Hij was erg blij om te horen dat Jonas (Vingegaard, red.) de etappe van gisteren in de Vuelta heeft gewonnen en was diep ontroerd door het feit dat hij de overwinning aan hem opdroeg.”

Maassen heeft aan HLN een nieuwe update gegeven: “Veel meer nieuws heb ik niet echt. Ze zijn met onderzoeken bezig. Die moeten aantonen wat de oorzaak was. Gezien de omstandigheden gaat het redelijk goed met hem. Het is natuurlijk heel heftig wat er allemaal gebeurd is.”