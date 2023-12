zaterdag 23 december 2023 om 14:30

Wout van Aert voor de Scheldecross: “Ik voel me al beter dan gisteren”

Video Wout van Aert moest in de Exact Cross Mol meer dan een minuut toegeven op Mathieu van der Poel. Een flink verschil. Kon hij de wereldkampioen een dag later, in de Scheldecross, wel het vuur aan de schenen leggen? De renner van Jumbo-Visma voelde zich alvast beter, zei hij voor de start tegen onder meer WielerFlits.

“Ik voelde me vanochtend beter dan gisterochtend, dus hopelijk gaat het goed vandaag”, aldus Van Aert, die niettemin verwachtte dat het moeilijk zou worden om Van der Poel te kloppen vandaag. “Gisteren was hij toch wel heel sterk. Maar ik probeer het. Gisteren heb ik geprobeerd te volgen en dat gaan we nu weer proberen.”

Naast Van der Poel moet Van Aert het in Antwerpen ook opnemen tegen Tom Pidcock. “Ik heb nog niet tegen hem gereden. Ik denk niet dat dit het perfecte parcours is voor Tom, maar hij leek in Namen wel in orde. Dus hij zal zeker meedoen vooraan.”