Wout van Aert voor comeback: "Blij als ik één uur alles kan geven" vrijdag 27 december 2019

Het waren vijf lange maanden voor Wout van Aert, maar de Belg maakt vandaag eindelijk zijn comeback als wielrenner. De renner van Jumbo-Visma doet mee aan de Azencross van Loenhout, maar legt de lat niet al te hoog. “Ik ben blij als ik straks één uur alles kan geven”, zo vertelt hij in gesprek met Sporza.

Van Aert kreeg recent groen licht van de artsen om weer een veldrit af te werken. En dus staat de drievoudig wereldkampioen vandaag aan de start van de DVV-cross van Loenhout. “Ik hoop gewoon dat ik alles kan geven. Dat klinkt magertjes, maar het is wel een realistische doelstelling gezien mijn achtergrond. Ik heb alleen deze maand echt kunnen trainen.”

Zijn grote rivaal Mathieu van der Poel verwacht dat Van Aert in de top-5 zal eindigen, maar de coureur van Jumbo-Visma blaast zelf niet te hoog van de toren. “Ik voel me zeker nog niet de oude. Ik heb een te korte voorbereiding gehad om echt klaar te zijn. Ik voel op training dat ik belastbaar ben, dat ik alles kan doen om aan een cross deel te nemen.”

“Ik ben echter wel benieuwd naar de wedstrijd zelf, hoe het is om één uur te koersen zonder pauzes. De vraag is hoeveel reactie ik ga krijgen op mijn rechterbeen, dat is afwachten. Ik wil er in het voorjaar weer staan, maar het is mooi om mij via de cross voor te bereiden op het wegseizoen.”