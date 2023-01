Wout van Aert voor Benidorm: “Niet te gek doen om te winnen, foutje is snel gemaakt”

Video

Wout van Aert kent de gevaren van de Wereldbeker van Benidorm. Dat het Spaanse parcours op bepaalde gedeeltes bezaaid is met stenen en grind, houdt hem echter niet tegen. “Ik ben niet bezig om mij bewust in te houden wegens gevaar, dan kun je beter niet aan de start komen”, vertelt hij voor de start.

“Het is eerder dat ik niet te gek moet doen, want een foutje gaat snel gemaakt zijn”, voorspelt de kopman van Jumbo-Visma. “Ik wil vandaag zo’n goed mogelijke wedstrijd doen.”

Dat de Wereldbeker na elf jaar weer terug is in Spanje, vindt Van Aert wel leuk. “Het zijn mooie omstandigheden en er is heel veel sfeer, dat is mooi. Ik heb na Zonhoven gelijk omgeschakeld naar lange trainingen op de weg, we hebben niet specifiek naar deze wedstrijd toegewerkt”, legt hij uit.