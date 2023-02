Wout van Aert versus Mathieu van der Poel: 20.000 euro versus nul

De Nederlandse wielerbond KNWU heeft opnieuw geen premie voor de Nederlanders die komend weekeinde tijdens het WK veldrijden in Hoogerheide een wereldtitel veroveren. Mocht Mathieu van der Poel in zijn eigen achtertuin de regenboogtrui veroveren, dan krijgt hij welgeteld nul euro van de KNWU. Wout van Aert, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck kunnen daarentegen zondag bij een wereldtitel rekenen op een bonus van 20.000 euro van Belgian Cycling.

Het is niet voor het eerst dat de KNWU geen premies op een WK of een EK voor hun renners heeft. In 2018 is de wielerbond hiermee gestopt omdat de kas leeg was. Sindsdien is de financiële positie van de KNWU zeker niet verbeterd.

Destijds gaf de Nederlandse bondscoach voor de veldrijders, Gerben de Knegt, al aan dat hij premies een beetje onzin vond. “Ik denk niet dat een renner die geen premie krijgt, minder gemotiveerd zal zijn om wereldkampioen te worden. En mochten we toch geld op overschot hebben, zouden we dat investeren in de jeugd”, aldus de Knegt.

Ook voor Nederlandse titels op de weg zijn er de laatste jaren geen premies meer.

In België promoten ze het systeem van premies nog altijd. Ook omdat de renners in de bewuste wedstrijden in een shirt van Belgian Cycling uitkomen en zodoende reclame maken voor hun sponsors.

“Wij vinden het normaal dat een sporter die zich inzet voor zijn land, en zijn land zo op de internationale sportkaart zet, daarvoor wordt beloond. Bovendien is wielrennen, en ook veldrijden, nog steeds een ploegsport. Stel dat Van Aert straks hulp nodig heeft van een Belgische ploegmaat, dan kan die renner door middel van die premie vergoed worden voor zijn geleverde diensten”, zo geeft Belgian Cycling aan.

De Belgische wielerbond heeft de premies tijdens het WK veldrijden in Hoogerheide voor mannen en vrouwen gelijkgesteld. Zo ontvangt zowel de winnaar bij de elite-mannen als bij de elite-vrouwen 20.000 euro bij een wereldtitel in Hoogerheide. Indien er geen Belgische winnaar is, dan ontvangt de nummer twee nog 5.000 euro en de nummer drie 2.000 euro.

Bij de U23 bedragen de premies bij podiumplekken respectievelijk 1.500, 1.000 en 500 euro, terwijl het bij de junioren 1.000, 750 en 500 euro is. In de Mixed Relay betaalt Belgian Cycling bij winst 2.000 euro per renner. Bij zilver is dat 1.500 euro per renner en bij brons 1.000 euro per renner.