Wout van Aert verkende BK-parcours alvast: “Ik verwacht veel tegenstand”

Wout van Aert verkende vandaag tussen de wedstrijden van de junioren en de vrouwen door alvast het parcours van het Belgisch kampioenschap veldrijden in Middelkerke. De viervoudig nationaal kampioen is onder de indruk.

“Het is een mooi, maar ook een heel zwaar parcours”, vertelde Van Aert in gesprek met Sporza na zijn verkenningstocht op het strand en door de duinen. “De passage op het strand doet me denken aan het WK in Oostende, maar hier heb je ook duinen. Het zwaartepunt ligt volgens mij aan het strand, dat is een heel lastige passage. Ik las de voorbije week dat er weinig zand was, maar dat vind ik toch best wel meevallen. Ik vind het een echte zandcross. Sommigen hadden misschien een tweede Koksijde verwacht, maar dat is het natuurlijk niet. Maar met de duinen en die strook op het strand vind ik dat er zand genoeg is.”

De veelzijdige renner van Jumbo-Visma die dit seizoen acht van de negen veldritten waarin hij aan de start verscheen, wist te winnen, verkende het parcours in Middelkerke in totaal een uurtje en is daarna nog een halfuur op de weg gaan fietsen. “Ik heb de benen even kort op spanning gezet, dat is toch belangrijk daags voor een wedstrijd. Als ik thuis zou trainen, zou ik dat ook gedaan hebben, dus nu doe ik dat hier in Middelkerke. Normaal rijd ik los op de rollen, maar ik prefereer nog altijd op de weg en hier had ik de kans daartoe”, aldus Van Aert, die vanavond ook overnacht in de West-Vlaamse badplaats.

‘Veel jongens zullen gemotiveerd zijn’

Morgen is Van Aert de topfavoriet tijdens het Belgisch kampioenschap, waar hij zijn titel van vorig jaar in Meulebeke mag proberen te verdedigen. Afgelopen maand boekte hij zijn overwinningen telkens met voorsprong. Alleen in Hulst moest hij – na pech in de openingsronde – vrede nemen met een vierde plek. “Dat ik als topfavoriet wordt gezien, ben ik intussen gewoon. Maar de koers moet nog altijd gereden worden. Als iedereen zich vooraf neerlegt bij de tweede plaats, is dat voor mij goed”, lachte hij. “Dan wordt het een makkelijke dag. Maar zo gemakkelijk zal het niet worden. Het is nog altijd een BK, er zullen veel jongens gemotiveerd zijn.

“Ik ben zeker de favoriet, maar de jongens zullen er alles aan doen om zo lang mogelijk mijn wiel te houden. Ik verwacht meer tegenstand dan in alle vorige crossen”, besloot Van Aert, die op het BK de hele Belgische nationale top tegenkomt. Het wordt zijn laatste cross van deze winter, want na morgen gaat hij zich voorbereiden op het wegseizoen. Het WK in Fayetteville slaat hij over.