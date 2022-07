Wout van Aert verdient nu meer vrijheid – WIELERFLITS UPDATE #7

Video

Van de hemel naar de hel in minder dan een dag tijd. Voor Jumbo-Visma was de vijfde etappe van de Tour de France een etappe om snel te vergeten. In de kasseienrit kregen de drie kopmannen (Wout van Aert, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard) met pech en valpartijen te maken. Hoe nu verder? Wout van Aert verdient meer vrijheid.



In de WielerFlits Update blikken onze verslaggevers Raymond Kerckhoffs en Maxim Horssels terug op de vijfde etappe in de Tour de France 2022. Ze bespreken de pech van Jumbo-Visma, de vormdip van Mathieu van der Poel en duiden een nieuwe aanpak tegen bloeddoping.

