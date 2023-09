zaterdag 9 september 2023 om 10:15

Wout van Aert trekt lessen uit nederlagen tegen Van der Poel: “Meer kat uit de boom kijken”

Wout van Aert kon zijn palmares dit seizoen niet aandikken met een extra monument of wereldkampioenschap, maar hij weet intussen wel hoe hij het in de toekomst beter kan doen. “Als je ziet welke aanval Mathieu op zijn beste dagen in huis heeft, lijkt het voor niemand een goeie tactiek om met hem mee rond te draaien”, vertelt Van Aert in gesprek met Het Laatste Nieuws.

De 28-jarige Van Aert stond al een tijdje droog, tot hij afgelopen week in de Tour of Britain het plannetje van Jumbo-Visma perfect uitvoerde en na een late uitval de vijfde rit won. Of het een opluchting was, dat hij voor het eerst sinds het de E3 Classic nog eens zijn handen in de lucht mocht steken in een rit in lijn? “Het is cru om te zeggen, maar er is niks veranderd aan mijn seizoen. Ik ben wel blij dat ik de vragen van de media waarom ik al zo lang niet meer had gewonnen even niet meer moet horen.”

Van Aert heeft niet het beste seizoen uit zijn carrière, zo beseft hij zelf ook. “De vorige seizoenen waren negen op tien, nu misschien een acht. Qua cijfers was dit seizoen anders dan de voorgaande, maar als je de uitslagen wegdenkt, was ik altijd op de afspraak. Ik heb er op geen enkel moment met mijn klak naar gesmeten. Dat is ook het enige wat je zelf in de hand hebt.”

Al ziet de buitenwereld zat soms anders. De voormalige winnaar van Milaan-San Remo strandde op het WK niet voor het eerst op de dichtste ereplaats, waardoor hij door sommigen al ‘de nieuwe Poulidor’ wordt genoemd. “Ik zou liever niet met die bijnaam met pensioen gaan. Persoonlijk vind ik dat ik een winnaar ben. Het is uit de context getrokken door die reeks op de kampioenschappen: bijna altijd een medaille, maar geen goud. Dat ik vaak tweede word, is omdat ik altijd koers tot op de streep. Andere jongens kunnen niet de eeuwige tweede genoemd worden, want als ze voelen dat ze niet kunnen winnen, doen ze geen moeite meer en laten ze lopen.”

Gevolg: Van Aert moet zich meer dan eens verantwoorden voor zijn nederlagen. Iets waar hij zelf wat moeite mee heeft. “Ik ben het intussen al gewend. Tegenwoordig bereid ik mij daar al op voor, als ik na een koers die ik niet heb gewonnen bij sommige journalisten moet passeren. Nochtans is er niet altijd een verklaring. Ik vond het zelf vreemd dat ik ‘maar’ vijfde op het WK tijdrijden was geworden, maar toen kon ik oprecht geen enkele reden bedenken. En toch blijven de media en de mensen daar dan op hameren. Terwijl als je op een WK tweede en vijfde wordt, je niet kan zeggen dat je het niet goed hebt gedaan, toch?”

Hoe Van der Poel kloppen

Van Aert moest op het WK en Milaan-San Remo zijn meerdere erkennen in een rechtstreeks duel met Mathieu van der Poel, in de Ronde van Vlaanderen was Pogacar te sterk. Trekt hij lessen uit die nederlagen? “Ja! Als je ziet welke aanval Mathieu op zijn beste dagen in huis heeft, lijkt het voor niemand een goeie tactiek om met hem mee rond te draaien want op een bepaald moment word je toch achtergelaten. Niet alleen ik, maar ook andere kopmannen zullen voortaan de kat uit de boom kijken en hem laten doen. Ik heb al vaak gehad dat mijn enthousiasme wordt afgestraft door Mathieu.”