Wout van Aert topfavoriet op BK Tijdrijden: “Gemotiveerd, maar ontspannen”

Wout van Aert verkeert in absolute topvorm. Vandaag start hij dan ook als favoriet op het BK tijdrijden. Zeker nu Remco Evenepoel forfait moet geven, kan het zelfs een walk over worden. “Toch onderschat ik Victor Campenaerts niet. Hij is een specialist en een grote concurrent. En er is Thomas De Gendt, al is in zijn tijdritten moeilijk een lijn te trekken.”

Even kort ieders geheugen opfrissen. Wout van Aert gaat vandaag al op zoek naar zijn vijfde tricolore. Waarom we dat zouden vergeten? Omdat hij tot op vandaag nog maar één keer een Belgische kampioenentrui in competitie droeg: vorig jaar in die dramatische tijdrit in de Tour.

“Ik had dat shirt natuurlijk graag al meer gedragen. Maar in het veldrijden was ik ofwel tezelfdertijd wereldkampioen of was ik leider in de Wereldbeker. Beide shirts gaan volgens de UCI-reglementering boven onze driekleur, dus heb ik er nooit mee aan de start van een officiële cross gestaan. En door die val in Pau en de coronapandemie heb ik dit jaar geen tijdrit meer gereden.”

Cliché

Van Aert hoopt, als hij er deze namiddag in Koksijde in slaagt zijn titel te verlengen, de volgende maanden wel een paar keer in de tricolore rond te kunnen fietsen. “Als… “, benadrukt hij. “Ik ben favoriet, dat weet ik. Maar ik wil het lot niet tarten. Dat klinkt heel cliché, maar zo gemakkelijk wordt het nu ook weer niet. Victor Campenaerts is werelduurrecordhouder, een echte specialist. Die onderschat ik nooit, ook al is hij licht geblesseerd.”

“En er is Thomas De Gendt die gevaarlijk uit de hoek kan komen. In Thomas zijn tijdritten is moeilijk een lijn te trekken, maar als hij goed is, kan hij zomaar ineens heel goed zijn. Maar toegegeven, dit zijn wellicht mijn enige twee echte concurrenten. Jammer dat er een aantal forfait moeten geven. Vorig jaar was het een BK met een heel hoog niveau, dit jaar is het deelnemersveld iets minder breed.”

Geen zwart beest

Van Aert verkende – in tegenstelling tot Campenaerts, die al sinds maandag in Koksijde resideert – het parcours nog niet. “Ik ken de omgeving rond het militaire domein uiteraard vanuit het veldrijden, ik kan dat wel een beetje inschatten. Ik verwacht een snelle omloop, maar morgenochtend (deze voormiddag, dus, red.) zal ik het parcours ook uitgebreid verkennen.”

Het wordt voor Van Aert dus zijn eerste optreden in een individuele tijdrit na die in de Tour waarin hij zwaar ten val kwam en maandenlang out was. “Maar dat geeft me niet het gevoel dat ik me opnieuw moet verzoenen met de discipline. He is niet omdat ik in één tijdrit zwaar gevallen ben dat tijdrijden nu mijn ‘zwarte beest’ zou zijn. Maar de motivatie om de titel te verlengen is wel groot.”

Van Aert is de voorbije maanden duidelijk sterker bergop geworden. Of dat niet ten koste van zijn tijdritcapaciteiten kan zijn, wilde een collega tijdens de Zoom-meeting nog weten. “Dat zal straks moeten blijken, maar ik hoop van niet. En eerlijk gezegd verwacht ik het ook niet. Het soort inspanning is volgens mij best wel te vergelijken met die om een col op te rijden… ”

Fris

“Wat wel een minpuntje is, is dat ik de voorbije weken amper met de tijdritfiets heb getraind. Eerst de Italiaanse klassiekers, dan de Dauphiné. Alleen in juni en juli trainde ik tussendoor af en toe op die fiets omdat dat ook mijn algemene conditie ten goede komt. Maar dat is toch te weinig om helemaal perfect voorbereid te zijn op dit kampioenschap. Pas de voorbije dagen heb ik geprobeerd om de draad terug op te pikken.”

Dat hij zich onmiddellijk na de Dauphiné wel vermoeid voelde, geeft hij aan. “Zondag was toch een zware dag met de slotrit, gevolgd door de terugreis. Maandag hing dat in de kleren. Maar omdat dat BK zo snel kwam, ben ik er toch in geslaagd de focus snel te verschuiven. Ik heb me goed verzorgd en voel me er nu wel klaar voor. Maar feit is wel dat ik door die snelle opeenvolging geen testtraining meer heb ingelast en gekozen heb voor rust, om toch zo fris mogelijk aan de start te staan. Het is afwachten of ik daar in geslaagd ben.”

WK?

Kan hij zich wel opladen voor dit BK? Met Milaan-San Remo won Van Aert een monument. Daar gaat een nationaal kampioenschap tijdrijden niet boven. “Dat is zo. Als ik eerlijk ben, is dit iets minder belangrijk. Maar dat kan ook positief zijn. Ik heb dit BK niet nodig om indruk te maken of om mijn seizoen te kleuren. Dat maakt het aangenaam. Maar gemotiveerd ben ik sowieso. Ik hou van die variatie. Eerst de Italiaanse klassiekers, dan een rittenkoers met veel bergop, nu dit. Ik heb er zin in en ik kan ontspannen van start. Een titel is geen múst meer, het zou wel een mooi vervolg zijn op de drie andere zeges.”

Het EK tijdrijden rijdt Van Aert in elk geval niet, wegens te dicht bij de Tour de France. Over eventuele deelname aan het WK is er nog geen uitsluitsel. “In dit korte gebalde seizoen kijk niet te veel vooruit. Het hield me eerder wel bezig, hoor. Vooral omdat de tijdrit in Martigny vlak was en me zou liggen. Is nu nog maar te zien dat, wanneer UCI een nieuwe locatie vindt, hoe de tijdrit er dan zal uitzien. Ik volg het nieuws samen met jullie. Maar nu eerst focus op BK en de Tour de France.”

