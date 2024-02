zondag 11 februari 2024 om 19:43

Wout van Aert tevreden na eerste koersdag: “Voelde me heel goed”

De eerste zege van Visma | Lease a Bike in 2024 is een feit. Olav Kooij snelde zondag naar de overwinning in de Clásica de Almería. De rappe Nederlander mocht na afloop Wout van Aert bedanken, want zijn Belgische ploeggenoot speelde met een indrukwekkende lead-out een zeer belangrijke rol.

De mannen van Visma | Lease a Bike verloren elkaar in de hectische slotfase uit het oog, maar Van Aert wist Kooij met een imponerende lead-out nog in een ideale positie te brengen voor de sprint. “Het was een verre van een vlekkeloze sprint, maar dat hadden we wel verwacht”, blikt Van Aert met Het Laatste Nieuws terug op zijn eerste wegkoers van 2024.

“We hebben heel de wedstrijd gecontroleerd en het ook afgemaakt, dus ik ben content. Het was een goede koers om mee te beginnen. In de finale kon ik nog opschuiven en de sprint goed aantrekken voor Olav.”

Van Aert liet zien dat hij klaar is voor morgen, als de Clásica Jaén op het programma staat, een eendagskoers met de nodige gravelwegen. “Ik voelde me heel goed vandaag, dus ben benieuwd naar morgen. Dan zal ik weer wat wijzer zijn.”

Een nadeel voor Van Aert: de hevige regenval in de regio Jaén heeft ervoor gezorgd dat het parcours van de Clásica Jaén flink op de schop is gegaan. De gravelkoers in het zuiden van Spanje heeft bijna 40 kilometer aan gravelstroken moeten verwijderen, omdat op veel onverharde wegen veel modder is komen te liggen. De veiligheid van de renners kan daar niet gegarandeerd worden.