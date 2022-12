Wout van Aert stikkapot na gewonnen driestrijd in Diegem: “Dit kan niet gezond zijn”

Van start tot finish gingen Wout van Aert, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel volle bak. Ze dwongen elkaar tot het uiterste in de Superprestige Diegem en het leverde een zege op voor Van Aert. De Belgische kampioen zat stikkapot na de finish. “Dit kan niet gezond zijn”, erkende Van Aert, met een lach, in het flashinterview.

“Vandaag heeft weer laten zien dat het kort bij elkaar ligt”, zegt hij. “Het zand was in het begin mijn pijnpunt en dat begon in mijn hoofd te spelen. Ik gaf het eigenlijk op en dacht dat Mathieu was gaan vliegen. Maar daarna had ik Mathieu toch nog in het zicht. De koers begon terug en ik begon er weer in te geloven.”

Van der Poel zakte weg in de slotfase, waarna het een tweestrijd werd tussen Van Aert en Pidcock. “In de laatste twee rondes was ik piepedood. Dit was een zege op karakter”, aldus de kopman van Jumbo-Visma. “Het is keihard, de cross. De winnaar in mij zat er ergens diep van binnen nog in. Ik was het geloof even helemaal kwijt, maar ik heb het toch nog omgedraaid.”

Volgens Van Aert was het niet zo dat hij per se wilde winnen omdat Pidcock en Van der Poel zijn concurrenten waren. “In de koers speelt dat niet zo’n rol. Je wil gewoon winnen. Natuurlijk is het moeilijker om Mathieu te kloppen. De drang om er alles voor te doen die heeft met de concurrentie te maken”, geeft hij aan. “Morgen ga ik uitslapen.”

