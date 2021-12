Wout van Aert stijgt met stip in veldritranking na overwinningen

Zijn 100% score van afgelopen weekend heeft Wout van Aert geen windeieren gelegd. In de UCI-veldritranking steeg de 27-jarige allrounder van Jumbo-Visma met stip na zijn successen in Essen en Val di Sole.

Van Aert ging dertien plaatsen omhoog en is nu vijftiende met 640 punten. Eli Iserbyt kwam alleen in Val di Sole in actie en passeerde daar als vierde de streep. De 24-jarige veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal blijft aan de leiding in de veldritranking met 2311 punten. Zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout ging Lars van der Haar, die niet naar Italië was afgereisd, voorbij met zijn tweede plaats in Val di Sole en is nu de nummer vier.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel moet nog wat langer wachten vooraleer hij kan stijgen op de veldritranking. Oorspronkelijk zou de kopman van Alpecin-Fenix komend weekend zijn rentree in het veld maken tijdens de wereldbekerwedstrijden in Rucphen en Namen. Van der Poel kampte de afgelopen weken echter met een knieblessure, waarvan hij nog niet voldoende is hersteld. Zijn terugkeer staat nu voor Tweede Kerstdag, in Dendermonde, gepland.

Bij de vrouwen bleef Lucinda Brand aan de leiding, ondanks dat ze afgelopen weekend niet reed. Ook de nummer twee en drie, Denise Betsema en Annemarie Worst, bleven onveranderd. Achter hen is een hele rits kleine wisselingen. Puck Pieterse staat nu vierde, ten koste van Clara Honsinger, en ook Fem van Empel en Yara Kastelijn wisselden van plaats. Marianne Vos keerde in Val di Sole met een tweede plek terug in het veld en is nu twaalfde.

UCI-veldritranking mannen (na update 14 december 2021)

1. Eli Iserbyt – 2311 punten

2. Toon Aerts – 1826 punten

3. Quinten Hermans – 1530 punten

4. Michael Vanthourenhout – 1443 punten

5. Lars van der Haar – 1412 punten

6. Laurens Sweeck – 1108 punten

7. Vincent Baestaens – 928 punten

8. Corné van Kessel – 910 punten

9. Daan Soete – 832 punten

10. Niels Vandeputte – 819 punten

15. Wout van Aert – 640 punten

30. Tom Pidcock – 426 punten

35. Mathieu van der Poel – 400 punten

UCI-veldritranking vrouwen (na update 14 december 2021)

1. Lucinda Brand – 2190 punten

2. Denise Betsema – 2065 punten

3. Annemarie Worst – 1325 punten

4. Puck Pieterse – 1167 punten

5. Clara Honsinger – 1148 punten

6. Fem van Empel – 1144 punten

7. Yara Kastelijn – 973 punten

8. Maghalie Rochette – 972 punten

9. Hélène Clauzel – 866 punten

10. Blanka Kata Vas – 860 punten

15. Ceylin del Carmen Alvarado – 760 punten

16. Sanne Cant – 680 punten