Wout van Aert stelt verwachtingen bij: “Veruit de minste van de ploeg op hoogtestage”

Wout van Aert moet zijn verwachtingen voor de aankomende Tour de France bijstellen. Zijn blindedarmontsteking heeft hem een eind teruggeworpen in zijn voorbereiding. Zodanig dat hij denkt dat hij tijdens de eerste week van de Ronde van Frankrijk geen gooi kan doen naar de gele trui. “Over Tokio en het najaar, met het WK en Parijs-Roubaix, maak ik mij totaal geen zorgen.”

Van Aert moest drie weken geleden worden geopereerd aan zijn blinde darm. Een tegenvaller, want het was juist de bedoeling van Van Aert om nog wat te teren op de vorm van het voorjaar, om zodoende topfit aan de start van de Tour de France kunnen staan. “Door die operatie lag ik opnieuw een week stil. Vier weken na de Amstel moest ik bijna vanaf nul herbeginnen. Je kan dat vergelijken met een winterbreak”, stelt Van Aert in gesprek met Het Nieuwsblad.

Fietsen lukt intussen weer, maar de polyvalente Belg van Jumbo-Visma gaat ook graag eens hardlopen en dat gaat nog niet. “Mijn buik laat dat nog niet toe. Tijdens de operatie zijn ze via mijn navel en drie plaatsen van mijn buikspieren moeten passeren. Op de fiets ondervind ik weinig last omdat de buikspieren dan niet veel worden belast. Het doet pas pijn wanneer ik achteroverleun of mijn buikspieren opspan. Mocht ik nu moeten crossen in plaats van op de weg te rijden, dan zou dat veel lastiger zijn. Tegen het einde van deze stage hoop ik wel eens te kunnen gaan lopen.”

Ondanks dat zijn buikspieren nog altijd niet helemaal in orde zijn, trok Van Aert er toch al eens op uit op de tijdritfiets. En dat pakte positief uit. “Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dinsdag heb ik toch 40 kilometer op mijn tijdritfiets gezeten. Een eerste test en het is goed meegevallen.”

“Ik ben hier veruit de minste”

Die test deed Van Aert in Spanje, waar hij momenteel op hoogtestage is ter voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. “We zitten met onze volledige Tour-ploeg op stage in de Sierra Nevada en ik ben hier veruit de minste. In principe kan ik via training en hoogtestages een goed vormpeil halen, maar het is onzeker welk niveau ik zal kunnen bereiken. Het wordt elke dag proberen om mijn grenzen te verleggen, zonder te forceren. Dat de Dauphiné is geschrapt, geeft mij wel ruimte om rustig te kunnen opbouwen.”

“Het oorspronkelijke plan was om na de Dauphiné naar mijn beste vorm toe te groeien en vanaf de eerste Tour-week top te zijn. Die eerste week bestaat uit lastige sprintritten en een tijdrit. Dat ligt mij enorm goed. Ik had een groot doel gemaakt van de gele trui in de eerste week, ik vrees dat dit niet langer realistisch is”, concludeert Van Aert. “Ik zal meer geduld moeten hebben tot wanneer ik echt top zal zijn deze zomer.”

Geen zorgen over najaar, BK’s onzeker

“Ik hoop nog steeds top te zijn tijdens de Tour, maar dat is allesbehalve een zekerheid. Lukt dat niet, dan ben ik er wel zeker van dat ik na de Tour top zal zijn. Over Tokio en het najaar, met het WK en Parijs-Roubaix, maak ik mij totaal geen zorgen. Indien alles nu wel volgens plan verloopt en ik zonder oponthoud mijn trainingen kan afwerken, kan ik veel stappen zetten. Zo’n tegenslag komt nooit gelegen, maar door wat ik in het verleden al heb meegemaakt, kan ik deze periode beter plaatsen.”

Of de nationale kampioenschappen in de planning van Van Aert passen is onzeker. “Als ik het BK tijdrijden zou rijden, mis ik vijf dagen van de tweede hoogtestage in Tignes. Terwijl ik die extra trainingsuren en hoogteprikkel echt nodig zal hebben. Wanneer begin juni de hoogte­stage in de Sierra Nevada is afgerond, maken we een eerste evaluatie. Op basis daarvan beslissen we dan welk het beste scenario is: ofwel rijd ik geen koersen meer voor de Tour, ofwel enkel het BK op de weg, ofwel beide BK’s.”