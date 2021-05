Van Aert herstelt van operatie: “Ik ga ervan uit dat ik perfect voorbereid aan de Tour begin”

Wout van Aert is vrijdagavond aan een blindedarmontsteking geopereerd. Normaal gesproken zou hij afgelopen zaterdag naar de Sierra Nevada trekken voor een eerste hoogtestage voor de Tour, maar dat plan wordt uitgesteld. De Belgische renner gaat er niet vanuit dat zijn operatie gevolgen heeft voor zijn voorbereiding op de Franse ronde.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws vandaag. Van Aert liet zaterdag via social media weten dat hij van een blindedarmontsteking aan het herstellen was. Vrijdag was de winnaar van Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race op weg naar Spanje, maar onderweg voelde hij zich niet goed en keerde hij om. Een blindedarmontsteking werd vastgesteld en in plaats van een lange antibioticakuur, koos hij voor een operatie.

Daarvan is hij nu aan het herstellen. Aan de Belgische krant liet hij weten dat hij rust nodig heeft en het naar omstandigheden goed gaat. “Hoe alles zal lopen is nog moeilijk in te schatten, maar ik ga er nu van uit dat ik perfect voorbereid aan de start van de Tour ga staan.” In ieder geval mag hij vijf dagen niet fietsen, daarna zou hij weer licht mogen beginnen te trappen. Dat betekent dat hij zeker tien dagen vertraging oploopt in aanloop naar zijn grote doelen, de Tour en de Spelen.

Zijn plannen om aan het Critérium du Dauphiné (30 mei-6 juni) deel te nemen, komen normaal niet in het gedrang. Daarna volgt een nieuwe hoogtestage (11-19 juni) in Tignes.