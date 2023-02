Wout van Aert start vanwege verstoorde voorbereiding niet in Strade Bianche

Wout van Aert zal niet aan de start staan van Strade Bianche. Omdat hij enkele dagen ziek is geweest op trainingskamp, is hij niet klaar om zaterdag al zijn eerste wegwedstrijd van 2023 te rijden. De kopman van Jumbo-Visma zal zijn seizoen nu beginnen in Tirreno-Adriatico (6-12 maart).

“Ik heb nieuws te melden”, begint Van Aert in een videoboodschap op de sociale media van Jumbo-Visma. “Ik zal komende zaterdag niet aan de start staan van de Strade Bianche. Ik ga mijn debuut op de weg uitstellen tot Tirreno-Adriatico. Jammer genoeg ben ik afgelopen weken enkele dagen ziek geweest, net toen ik toekwam op El Teide, op Tenerife (waar Van Aert op hoogtestage is, red.).”

“Gelukkig is het niet al te erg, na een paar dagen was ik al beter. Maar het heeft toch mijn trainingen een beetje verstoord. Nadat ik enkele dagen rust heb genomen na het WK veldrijden, heb ik opnieuw enkele dagen verloren in de opbouw. Toen hebben we eigenlijk direct beslist dat het beter zou zijn om langer op hoogte te blijven en via de Tirreno hopelijk nog de laatste stap te zetten naar de topconditie.”

“We denken dat het niet mogelijk is om op mijn best te zijn in de Strade Bianche. Ik wil nu eenmaal kunnen rijden om te winnen. Dat zit er op dit moment nog niet in. Ik heb nog eventjes tijd nodig, maar het is belangrijk om het plan af en toe bij te stellen. Dat is zoals het gaat. Ik kijk vol goede moed naar de Vlaamse klassiekers die er daarna aankomen. Ik kijk er naar uit om de fans weer langs de kant te zien”, sluit Van Aert af.

Lees meer: Voorbeschouwing: Strade Bianche 2023 – Met Mathieu, maar zonder Wout en Tadej

Deelnemers Strade Bianche

Van Aert is niet de eerste vedette die afzegt voor Strade Bianche. Eerder schrapte Tadej Pogacar de gravelwedstrijd al van zijn programma om zich volledig te richten op Parijs-Nice. Onder meer Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Tom Pidcock staan wel aan de start in Siena.

Jumbo-Visma heeft de officiële selectie nog niet bekendgemaakt, maar onder meer Gijs Leemreize, Milan Vader, Attila Valter, Jan Tratnik en Tiesj Benoot staan op de voorlopige deelnemerslijst. Laatstgenoemde, de kersverse winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne, schreef Strade Bianche in 2018 al eens op zijn naam.

Wedstrijdprogramma Wout VAN AERT