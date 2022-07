Vermoeide Wout van Aert past mogelijk voor Clásica San Sebastián

Het is nog niet zeker of Wout van Aert zaterdag van start zal gaan in de Clásica San Sebastián. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De Baskische WT-koers stond op het programma van Van Aert, maar de Belg overweegt om verstek geven. Hij is vermoeid na een zware Tour de France.

“We hebben in de winter een plan gemaakt en we gaan deze week bekijken of het slim is of niet”, zegt Merijn Zeeman, de sportief manager van Jumbo-Visma, tegen de Belgische krant. De definitieve beslissing over het wel over het wel of niet deelnemen van Van Aert aan de Clásica San Sebastián wordt donderdag gemaakt.

Mocht Van Aert de Clásica San Sebastián inderdaad overslaan, dan is zijn eerstvolgende koers de Bretagne Classic – Ouest-France op 28 augustus. Vervolgens rijdt hij in Canada de Grand Prix Cycliste de Québec (9 september) en Grand Prix Cycliste de Montréal (11 september). Het grote doel volgt op 25 september, als de wegrit op WK in Wollongong verreden wordt.