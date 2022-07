Clásica San Sebastián: Jumbo-Visma met Dumoulin en Benoot, geen Van Aert

Jumbo-Visma heeft zojuist de selectie voor de Clásica San Sebastián van aanstaande zaterdag bekendgemaakt. Daarbij geen Wout van Aert, die verkouden is en wat extra rust neemt. Wel aanwezig: Tom Dumoulin en Tiesj Benoot.

Voor Dumoulin is het zijn eerste koers sinds de Nederlandse kampioenschappen van eind juni. De Limburger, die bezig is aan zijn laatste seizoen als prof, bereidt zich via de Clásica San Sebastián, Ronde van Denemarken (16 tot en met 20 augustus) en de Bretagne Classic-Ouest France (28 augustus) voor op de WK in Wollongong (18 tot en met 25 september).

Tiesj Benoot komt net uit de Tour de France. De Belg reed daar als helper van de uiteindelijke winnaar Jonas Vingegaard rond, maar kan in de Clásica San Sebastián wellicht zijn eigen kans gaan. De selectie van Jumbo-Visma bestaat voor het overige deel voornamelijk uit Nederlanders: Gijs Leemreize, Robert Gesink, Timo Roosen en Lennard Hofstede doen mee. Daarnaast is er nog Chris Harper, die onlangs negende werd in de Sibiu Cycling Tour.

🇪🇸 #Klasikoa2022 Getting ready for @dklasikoa this Saturday🔜 Our team👇 No @WoutvanAert (a cold🤧) and Jonas Vingegaard at the starting line. They take some extra rest after a successful Tour de France🟡🟢 pic.twitter.com/AyW4OAwEpg — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 28, 2022