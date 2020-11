Wout van Aert staat voor lastige keuze: Tour de France én/of Olympische Spelen?

Een aantal aankomsten in de eerste week die hem op het lijf geschreven zijn. Zeker vier potentiële waaieretappes in de eerste tien dagen. Meer tijdritkilometers ook. Wout van Aert reageert enthousiast na een eerste vluchtige blik op het parcours van de Tour 2021.

Alleen is er één grote ‘maar’: in hoeverre is de Tour de France combineerbaar met de weg- en tijdrit op de Olympische Spelen. “Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Maar dat het een druk 2021 wordt, dat is zeker.”

Na drie intensieve koersmaanden geniet Wout van Aert momenteel van een welverdiend rustpauze. Al is rusten niet zo zijn ding, vertelt hij. Dat verraadt ook zijn Strava-profiel. “Ik kan minder goed stilzitten dan vroeger. Na die val in de Tour van vorig jaar is dat hard veranderd.”

“Of ik niet vermoeid ben? Moe ben je alleen in je hoofd, vind ik. Je lichaam heeft wel een paar dagen nodig om te herstellen, maar het belangrijkste aan een rustperiode is dat je weer zin krijgt in fietsen. En die goesting is deze keer best snel teruggekomen. Morgen hervat ik trouwens de trainingen officieel, met schema.” Vandaag wierp Van Aert een blik op het parcours van de Tour de France van volgend jaar.

Wat is het eerste wat jou opvalt bij de presentatie van het parcours?

“Het aantal tijdritkilometers. Een pak meer dan vorig jaar en dat juich ik toe. Tijdrijden hoort bij de Tour, of eigenlijk bij iedere grote ronde, als je er van uitgaat dat die moet gewonnen worden door een zo compleet mogelijke renner. Dat de eerste tijdrit al op woensdag wordt verreden, is extra mooi. Als pure klimmers daar al op achterstand gezet worden, moet er in de bergen sneller aangevallen worden.”

“Daarnaast denk ik dat het een meer klassieke Tour wordt. Een ‘normale’ eerste week, gevolgd door de passages door respectievelijk Alpen en Pyreneeën met tussenin een paar overgangsetappes. Ook opvallend: kortere ritten dan we gewend zijn.”

De eerste week lijkt jou op het lijf geschreven. Twee aankomsten voor puncheurs, twee sprintetappes, de tijdrit en potentiële waaieretappes.

“Een compleet ander begin dan dit jaar in Nice. En inderdaad met ritten die bij mijn mogelijkheden passen. Maar ook voor de klassementsrenners wordt het anders. Je zal in die eerste week de Tour niet winnen, maar je kan hem wel verliezen. Er zal meer stress zijn. En ik heb nog niet in Bretagne gekoerst, maar ik vermoed wel dat de wind er een rol kan spelen. Maar daar moeten we bij Jumbo-Visma geen schrik voor hebben, denk ik. We hebben er de renners voor.”

Denk je aan de gele trui in die openingsfase?

“Het parcours leent er zich in elk geval toe. Maar dat zijn dingen die je pas kan zeggen nadat er met de ploeg effectief een plan is opgesteld, als de tactiek duidelijk is. En als de vorm op dat moment goed is, natuurlijk.”

Hoe anders wordt jouw rol? In de wetenschap dat er in de eerste week mogelijkheden zijn voor jezelf, ligt het wellicht veel minder voor de hand om de speerpunten voor het klassement veilig binnen te loodsen…

“De rolverdeling en het bepalen van de tactiek gebeurt in functie van het parcours. De voorbije Tour was het – met een aantal ritten die belangrijk waren voor het klassement – zaak om op één lijn te zitten. Het zou kunnen dat de rolverdeling in zo’n eerste week anders is, dat ik meer mijn eigen kans kan gaan. Maar ook hier: we hebben het er nog niet over gehad met de ploeg.”

“We hebben onze evaluatie van de voorbije Tour de France nog niet gehad. Gaan we het volgend jaar op dezelfde manier aanpakken? Proberen we met Primoz opnieuw de Tour te winnen? Dat zijn dingen die na dit seizoen besproken worden. Een aantal ploegmaats is nu nog aan het koersen.”

Jumbo-Visma maakte dit jaar al bij de ploegpresentatie zijn Tourkern bekend. Dat is redelijk uniek…

“Ik vermoed dat meerdere teams hun jaarplanning vroeg maken, maar daarom nog niet met de buitenwereld delen. Persoonlijk vind ik het handig dat Jumbo-Visma dat wel doet. Dat je daar als renner niet geheimzinnig over moet doen en je vrijuit over je programma en je doelen kan praten. Dat geldt overigens zowel voor kopmannen als helpers.”

Voor jou misschien wel dé vraag: is de Tour de France, die eindigt op 18 juli, te combineren met de Olympische Spelen? De wegrit staat amper zes dagen later op het programma.

“Het wordt een moeilijke oefening. Dit jaar heb ik de combinatie Tour – WK goed verteerd. Dat was een goede test. Zeker omdat ik tot de laatste dag van de Tour voluit ben gegaan. Anderzijds kan je het WK en de Spelen niet vergelijken. Er is het klimaat in Tokio, jetlag… Dat is iets anders dan vanuit Parijs naar Imola doorreizen. Ik ben er nog niet uit hoe 2021 er zal uitzien voor mij. Maar ik vrees dat er keuzes zullen moeten gemaakt worden.”

Jagen op het groen in de Tour of jagen op een Olympische medaille. Of allebei… Wat een dilemma.

“De Olympische Spelen, dat is maar één keer om de vier jaar. Dat betekent dat je als profsporter maximaal drie kansen hebt en dan ben je ook nog afhankelijk van het parcours. Met dat gegeven zal ik zeker rekening houden. Maar om de groene trui te winnen, heb je ook een aantal jaar nodig. Net zoals je de Ronde van Vlaanderen niet bij je eerste deelname wint. Dus verwacht ik ook te moeten investeren in het winnen van de groene trui. Ik wil ook wat dat betreft niet te veel kansen meer laten schieten. Maar beide zo kort opeen.. Ik kan er nog geen antwoord op geven.”

“Voor alle duidelijkheid, ik heb nog geen selectie voor de Spelen op zak, hé. Ik heb nog niets gehoord van het BOIC (Belgisch Olympisch Comité, red) of Belgian Cycling. Al verwacht ik wel dat ik bij de kanshebbers op een selectie behoor.”

Is het een optie om de Tour te verlaten na twee weken?

“Opgeven is lastig, vind ik. Dat doe ik zelden tot nooit, tenzij na die val in de Tour vorig jaar. Dus nee, op dit moment denk ik daar niet aan. Als dat écht de sleutel tot succes blijkt te zijn, dan wil ik daar wel over nadenken. Maar kan je bepalen of zoiets beter is?”

Teams klagen soms over de geringe commerciële return van een wereld- of Olympische titel. Omdat je die dag niet in hun shirt rijdt. Kan dat een rol spelen in de beslissing om toch voor de Tour te kiezen?

“Ik hoor dat ook wel eens. Maar uiteindelijk is een ploeg achteraf wel blij om een heel jaar te kunnen uitpakken met het feit dat ze de wereldkampioen in haar rangen heeft. En met een Olympische titel kan je je hele leven uitpakken. Dus dat valt wel mee, denk ik. Oké, als je alles samentelt, is de Tour wellicht interessanter, maar dat betekent niet dat de Spelen niet interessant zijn. Wat dat betreft, verwacht ik geen problemen bij de ploeg. Het sportieve heeft wel voorrang.”