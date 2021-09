Wout van Aert sprint met overmacht naar zege in openingsrit Tour of Britain

Wout van Aeet heeft de openingsrit in de Tour of Britain op zijn naam geschreven. De renner van Team Jumbo-Visma was na een 180 kilometer lange rit tussen Penzance en Bodmin de snelste renner in de massasprint. Nils Eekhoff finishte als tweede.

De sterk bezette Tour of Britain kreeg op de eerste dag een rit voorgeschoteld door de regio Cornwell, in het uiterste zuidwesten van Engeland. Het ging de hele dag op en neer, maar dat weerhield vijf renners er niet van om ten aanval te trekken. Jacob Scott (Canyon dhb SunGod), Nic Dlamini (Team Qhubeka NextHash), Oliver Stockwell (Britse selectie), Max Walker (Trinity Racing) en Joey Rosskopf (Rally Cycling) vormden de vlucht van de dag en reden een maximale voorsprong van drie minuten bij elkaar.

De aanvallers zouden het echter niet tot het einde uitzingen. De voorsprong nam gaandeweg af en de kopgroep van vijf werd uitgedund tot een leidend trio. Op 20 kilometer volgde er een onvermijdelijke hergroepering.

De etappe zou beslist worden in een sprint. Julian Alaphilippe zette op 300 meter van de finish al vroeg zijn sprint in, maar zag Van Aert langszij komen. Op de oplopende finishstraat stond er geen maat op de Belgisch kampioen, die zijn eerste overwinning sinds de Champs-Elysees boekte.