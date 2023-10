zondag 8 oktober 2023 om 10:17

Wout van Aert spreekt van ‘middelmatig’ seizoen: “Er waren tweede plaatsen waar het anders had kunnen zijn”

Wout van Aert rijdt vandaag nog het WK Gravel, maar zijn laatste wegkoers betwistte hij donderdag al met de Gran Piemonte. Hoe beoordeelt de renner van Jumbo-Visma zijn eigen seizoen? “Dit is uiteraard niet mijn beste seizoen ooit, maar het is ook verre van slecht. Het is middelmatig”, klinkt het in gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Misschien is het een keer normaal dat het niet altijd van hoogtepunt naar hoogtepunt ging en dat er een jaar tussenzit dat het iets moeilijker gaat”, voegt Van Aert daaraan toe. De 29-jarige coureur pakte wel de nodige ereplaatsen, maar winnen bleek een stuk moeilijker. Hij won wel de E3 Saxo Classic, het Belgisch tijdritkampioenschap, de Tour of Britain, een rit aldaar en de Coppa Bernocchi.

Tweede plaatsen

Vaker moest Van Aert genoegen nemen met een dichte ereplaats, was het in zijn eigen woorden ‘net niet’. Hij werd acht keer tweede én acht keer derde. “Er waren een paar tweede plaatsen die ik kon accepteren, maar er waren ook momenten dat het anders had kunnen zijn.”

Hij noemt de tweede rit in de Tour (waar Lafay met een late uitval verraste) en het EK in Drenthe (waar hij op de VAM-berg net niet voorbij Laporte kwam) als voorbeelden van zulke momenten. “Ook Parijs-Roubaix had anders kunnen lopen zonder platte band. Als je dat optelt, had je een heel ander jaar kunnen krijgen, en een heel ander gevoel.”

Van Aert ervaart het motto van Jumbo-Visma – ‘samen winnen’ – niet als een last. “Dit is eerder een opluchting. Toen ik nog fulltime crosser was, begon het me steeds meer te vermoeien dat het altijd allemaal om mij draaide. Ook op de weg lag de druk altijd op mij in die eerste jaren. Maar in deze ploeg zit zo veel kwaliteit dat heel veel renners kunnen winnen: dat is een veel plezantere manier om deze sport te doen.”

Concurrentie met Mathieu van der Poel

In het interview ging het ook nog over zijn rivaliteit met Mathieu van der Poel. Van Aert kreeg de vraag voorgelegd of hij Van der Poel haat. “Ik haat verliezen van Mathieu, maar ik haat hem niet als persoon. Wellicht hebben we mekaar beter gemaakt. We begrijpen dat we elkaars aanwezigheid moeten aanvaarden en dat die goed is voor de sport en voor onszelf.”

Van Aert heeft het telefoonnummer van Van der Poel, maar de twee bellen elkaar nooit. “Dit blijft een rivaliteit waarbij we niet als vrienden communiceren. Voor ons allebei is het een doel om mekaar te verslaan en beter te zijn dan de ander. Daarvoor heb je dat gevoel van concurrentie nodig. Maar als er iets besproken moet worden, is het geen probleem om met hem te gaan praten in het peloton.”