dinsdag 3 oktober 2023 om 12:19

Wout van Aert noemt grootste rivalen voor WK Gravel: “Maar moet ook op de gravelspecialisten letten”

Wout van Aert is komende zondag dé te kloppen man op het WK Gravel. Maar wie beschouwt de Belg eigenlijk als zijn grote concurrenten in Veneto? “Er zijn uiteraard de WorldTour-renners, maar ik moet ook de gravelspecialisten in de gaten houden”, klinkt het in een persbericht van de organisatie.

“Zij zijn misschien wat minder bekend en kunnen voor een verrassing zorgen”, legt Van Aert uit. “In deze wedstrijden is het ingewikkeld om een goed overzicht te houden van het koersverloop, dus je moet continu heel scherp zijn. Maar als ik een paar namen moeten noemen, zou ik zeggen: de twee Vermeerschs, de titelverdediger Gianni en Florian, en daarnaast Connor Swift van INEOS Grenadiers. Maar ik wacht de komende dagen nog even af om te zien wie al mijn concurrenten zullen zijn. Het gaat leuk worden.”

“Ik zocht naar een mooi doel”

In augustus won Van Aert met negen (!) minuten verschil Houffa Gravel. Het was zijn eerste officiële gravelrace, maar hij reed (en won) natuurlijk al wel Strade Bianche. Bovendien heeft hij vanwege zijn crossgeschiedenis ook de nodige ervaring. “Eigenlijk gravel ik al sinds ik een kind was, toen ik duurritten deed met mijn veldritfiets. Maar ik ben het pas echt gaan waarderen tijdens het eerste coronajaar. Het gaf me de kans om nieuwe wegen te ontdekken tijdens mijn trainingen. Ik heb met veel aandacht gekeken naar de snelle opkomst van de discipline.”

“Dit jaar zocht ik een mooi doel voor het einde van het seizoen en het WK Gravel leek me het meest interessant. Daarom heb ik het team om toestemming gevraagd om dit kampioenschap te rijden”, aldus de 29-jarige renner, die ook nog zijn licht liet schijnen over het parcours. “Ik heb het parcours online al een beetje bestudeerd en weet dat er enkele lastige hellingen in zullen zitten. Vanaf donderdag ben ik op locatie en zal ik de route zo goed mogelijk verkennen, want in gravelkoersen is het essentieel om het parcours goed te kennen.”