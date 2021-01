Wout van Aert vader geworden van zoon Georges

Wout van Aert is maandag vader geworden van een zoon genaamd Georges. Dat maakte de renner van Jumbo-Visma bekend via social media. Het is voor Van Aert en zijn vrouw Sarah hun eerste kindje.

Van Aert liet afgelopen zondag, na de wereldbekerveldrit in het Zeeuwse Perkpolder, al weten vooral bezig te zijn met de bevalling van zijn vrouw Sarah. “Goh, daar heb ik echt nog niet over nagedacht. Ik ben nu vooral met thuis bezig”, zo reageerde de Belg na een vraag over het aankomende BK veldrijden in Meulebeke.

“Het BK is al binnen een week, maar lijkt nog heel veraf. Ik heb graag controle, maar dat heb ik helaas niet zelf in de hand”, lacht Van Aert als het gaat om de bevalling. Nu zijn vrouw is bevallen van zoon Georges, kan Van Aert zich ‘in alle rust’ voorbereiden op de Belgische titelstrijd in Meulebeke.

Van Aert hoopt over een maand ook nog wereldkampioen te worden in eigen land, aangezien het WK veldrijden zal plaatsvinden in Oostende.