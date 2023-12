donderdag 21 december 2023 om 14:58

Geen Tour de France, wel combinatie Giro-Vuelta voor Wout van Aert in 2024

Het zat er al enige tijd aan te komen, maar Wout van Aert zal in 2024 niet aan de start verschijnen van de Tour de France. De Belg, die de laatste jaren steevast wist uit te blinken in de Franse ronde, rijdt volgend jaar wel de Giro d’Italia en Vuelta a España.

Wout van Aert was donderdag – als een van de kopstukken – uiteraard aanwezig bij de ploegpresentatie van Visma | Lease a Bike in Amsterdam. De 29-jarige Belg keek er al vooruit naar komend seizoen en zijn hoofddoelen voor 2024. Van Aert richt zich allereerst op de voorjaarsklassiekers, en dan met name de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

“De klassiekers zijn mijn hoofddoel. Ons team is sterker dan vorig jaar. We verloren weliswaar Nathan Van Hooydonck, maar er zijn ook veel sterke jongens bijgekomen. Mijn eerste doel is om een gooi te doen naar winst in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix.”

Ontdekkingstocht

Daarna ligt de focus op een voor Van Aert nog ‘onbekende’ wedstrijd: de Giro d’Italia. “Het is erg leuk om eens de Giro te verkennen. Ik hoop er één of meerdere ritten te winnen. Het is een lastige wedstrijd. Het is voor mij een andere aanpak dan normaal, maar ik kijk ernaar uit om mijn etappes uit te pikken.”

Na de Ronde van Italië volgt er nog een tweede grote ronde, maar dat is dit keer eens niet de Tour de France. Van Aert wil zich optimaal voorbereiden op de Olympische Spelen in Parijs en de Tour past dit keer niet in zijn programma. Na de Spelen volgt wel een allereerste deelname aan de Vuelta a España. Na de Spaanse ronde wacht er nog een laatste hoofddoel voor 2024: het WK in het Zwitserse Zürich.