Wout van Aert rijdt ook Luik-Bastenaken-Luik: “Wilde Roubaix afwachten”

Het gerucht ging al rond, maar nu heeft Wout van Aert zelf bevestigd dat hij volgende week Luik-Bastenaken-Luik betwist. De kopman van Jumbo-Visma vond de bevestiging van zijn vorm in Parijs-Roubaix, waar hij tweede werd. “Dit heeft alle verwachtingen overtroffen”, zei Van Aert.

Nadat Van Aert de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race moest missen, keerde hij in Parijs-Roubaix terug in koers. In aanloop naar de Helleklassieker kwam het nieuws al naar buiten dat hij ‘Luik’ op zijn programma had gezet, al hield Jumbo-Visma nog een slag om de arm. Nu gaat hij volgende week zondag toch van start in de heuvelklassieker.

“Ik wilde vandaag afwachten”, geeft Van Aert toe bij Sporza. “Maar dit heeft alle verwachtingen overtroffen. De benen draaiden beter dan verwacht. En in dat geval zou ik Luik ook doen. Daar kijk ik naar uit. Het is een groot voordeel bij het nadeel dat ik gehad heb.”

