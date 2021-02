Wout van Aert rijdt olympische tijdrit in Tokio, Victor Campenaerts reserve

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft Wout van Aert aangewezen als tweede tijdrijder voor België op de aankomende Olympische Spelen. De coureur van Jumbo-Visma is de regerend Belgisch kampioen tegen de klok. Hij voegt zich bij Remco Evenepoel, die zich al geplaatst had voor de olympische tijdrit in Tokio.

“De selectie van Remco Evenepoel ligt theoretisch al een tijdje langer vast”, aldus Vanthourenhout in een magazine van Belgian Cycling. “Als hij na zijn blessure weer helemaal op niveau komt, tenminste. En de tweede tijdrijder wordt in principe Wout van Aert. Ik besef maar al te goed dat Victor Campenaerts dolgraag naar de Olympische Spelen zou gaan, maar hij is er zich terdege van bewust dat dat een moeilijk verhaal wordt voor hem.”

“Victor weet hoe ik over de zaken denk, en hij houdt zich stand-by voor als er een probleem zou zijn met Remco of Wout. Makkelijk is dat niet voor hem, ik weet het. Ik zit er ook een beetje mee. Want ik weet goed genoeg hoeveel wij met zijn allen aan Victor Campenaerts verschuldigd zijn”, vertelt de bondscoach.

‘Flink stuk aan Campenaerts te danken’

“We zijn als land nu wereldtop in het tijdrijden, maar we mogen nooit vergeten dat we dat voor een flink stuk aan hem te danken hebben. Als federatie hebben we er de laatste jaren alles aan gedaan – testtijdritten georganiseerd, specifieke trainingen op poten gezet, aan de positie van de renners gewerkt – om die discipline in ons land weer helemaal op gang te krijgen. Maar uiteindelijk is het Victor die het ook voor andere renners opnieuw ‘sexy’ heeft gemaakt. Ik hoop en verwacht dat ik in de toekomst nog vaak een beroep op hem zal kunnen doen. Hij is en blijft een erg belangrijke pion binnen de werking van de nationale ploeg”, zegt Vanthourenhout.