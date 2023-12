zaterdag 30 december 2023 om 14:18

Wout van Aert rijdt laatste keer met Jumbo op truitje: “Een extra motivatie voor vandaag”

Video De Wereldbeker Hulst is een bijzondere wedstrijd voor Wout van Aert. Het is zijn laatste wedstrijd met sponsor ‘Jumbo’ op zijn tenue, want vanaf 1 januari heet zijn ploeg Visma | Lease a Bike. Voor de start liet hij weten Jumbo ‘superdankbaar’ te zijn.

“Het is een sponsor die heel lang in het wielrennen is geweest, die onze ploeg heeft gebracht tot waar we nu zijn”, zei Van Aert tegen onder meer WielerFlits. “Ik ben daar, net als alle leden van de ploeg, superdankbaar voor. Het is zeker een extra motivatie om – ook nog eens in Nederland – af te sluiten met een mooi resultaat.”

Terwijl Mathieu van der Poel zowel in Diegem als Loenhout in actie kwam, rijdt Van Aert zijn eerste cross sinds de Wereldbeker Gavere, op tweede kerstdag. “Die rust was welgekomen natuurlijk. Ik heb twee keer een crossje gekeken, dus ik heb me niet verveeld”, aldus de renner van nu nog Jumbo-Visma, die het parcours in Hulst ‘snel’ noemde. “Het is sneller dan ik had verwacht. Ik dacht dat het vanwege de regen veel modderiger zou zijn, maar het is toch snel rijden, met veel bochtjes. Het is een intensief rondje.”

Hoewel Van der Poel momenteel domineert in de cross, is Van Aert niet van plan om zijn cross op wie dan ook af te stemmen. “Ik denk dat dat in de cross vaak niet een goed idee is. Soms misschien wel, maar op dit parcours probeer ik goed weg te zijn en mijn eigen wedstrijd te rijden, want ik denk niet dat je heel erg kan profiteren van in iemand zijn wiel te zitten.”