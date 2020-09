Wout van Aert richt pijlen op WK: “Zit er al weken mee in mijn hoofd” zondag 20 september 2020 om 19:53

Wout van Aert kwam in de slotrit van de Tour de France niet verder dan een zevende plaats in de massasprint. Niet het einde van de Tour waar hij op had gehoopt, nadat hij zaterdag ook zijn kopman Primoz Roglic de gele trui zag verspelen. “Het was een fantastische tour met een zuur en bitter einde. Dat is jammer, maar het is goed dat het WK er snel aankomt en dat ik mijn focus kan behouden”, zegt hij tegen Sporza.

De slotrit in Parijs liep niet zoals gepland voor Jumbo-Visma. Van Aert was de man voor de sprint. “Het plan mislukte om een goede lead-out te doen. Amund Grøndahl Jansen is normaal de laatste jongen voor Dylan Groenewegen, maar hij kreeg nu pech in de voorlaatste ronde. Precies dat kwam ik te kort op het einde”, legt Van Aert uit.

Toch wist hij nog zevende te worden. “Ik kwam met veel snelheid buitenom in de laatste bocht, maar moest remmen voor Viviani die naar de kant gedwongen werd. Daarmee verloor ik te veel snelheid”, aldus de tweevoudig ritwinnaar van deze Tour. “Het was niet gemakkelijk om de switch te maken. In de bus hebben erover gesproken. Iedereen was gemotiveerd om er nog voor te gaan en iedereen wilde zich nog eens tonen.”

‘Tijdrit heeft mij vertrouwen gegeven voor het WK’

Nu verlegt Van Aert zijn focus richting het WK wielrennen van volgende week in Imola. “Ik zit er al weken mee in mijn hoofd. Het is jammer dat onze Tour zo zuur eindigt, maar het is goed dat het WK er snel aankomt en dat ik mijn focus kan behouden”, aldus de Belg.

Vrijdag wacht de tijdrit en zondag de wegrit. “Fysiologisch gezien is het heel kort dag om fris te zijn voor vrijdag, maar het is mentaal belangrijk om het te proberen. De tijdrit van zaterdag heeft mij wel vertrouwen gegeven”, zegt Van Aert. “Morgen ga ik eerst en vooral naar huis. Dan ga ik twee dagen genieten van het thuis zijn. Woensdag ga ik naar Imola en donderdag het parcours verkennen. En veel rusten.”