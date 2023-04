Wout van Aert pakt ondanks lekke band Strava-KOM op Carrefour de l’Arbre

Wout van Aert reed op Carrefour de l’Arbre lek en verloor zo de aansluiting met Mathieu van der Poel, maar niettemin pakte de Jumbo-Visma-kopman op de vijfsterrenstrook de Strava-KOM. Ook klokte hij de snelste tijd allertijden op de sector van Hem. Mathieu van der Poel heeft zijn Strava-file niet openbaar gemaakt.

Het Strava-segment van Carrefour de l’Arbre is 1,97 kilometer lang. Van Aert legde deze afstand af in twee minuten en vijftig seconden. Dat was maar liefst negentien seconden sneller dan bijvoorbeeld Stefan Küng, die er drie minuten en negen seconden over deed. De gemiddelde snelheid waarmee Van Aert over de strook denderde, was 41,9 kilometer per uur. De Belg koos halverwege de strook voor de aanval, maar reed vervolgens lek. Het tempo had dus nog wat hoger kunnen liggen.

Op de strook van Hem ging het met een gemiddelde van 45,3 kilometer per uur alvast nog een stuk rapper. Van Aert reed daar bijvoorbeeld zeven seconden sneller dan Filippo Ganna, die de derde Strava-tijd allertijden neerzette. Küng staat hier in exact dezelfde tijd als vierde.

Carrefour de l'Arbre Carrefour de l'Arbre Willems à Hem Willems à Hem

Lees ook: Lekke band komt Wout van Aert duur te staan in Roubaix: “Je weet gelijk dat het over is”