Wout van Aert overweegt deelname aan WK Gravel

Wout van Aert overweegt komend jaar om deel te nemen aan het WK gravel. Dat vertelt de Belgische kopman van Jumbo-Visma in een interview met WielerFlits.

Op de tweede zondag van oktober, daags na de Ronde van Lombardije, werd het eerste wereldkampioenschap gravel in de Italiaanse regio Veneto verreden. Gianni Vermeersch won de regenboogtrui, terwijl Daniel Oss en Mathieu van der Poel op de respectievelijk tweede en derde plaats op het podium eindigden.

“Ik heb de afgelopen editie op televisie gekeken en vond het mooi om te zien”, geeft Van Aert aan. “Het WK gravel wordt natuurlijk vrij laat in het wegseizoen georganiseerd. Anderzijds denk ik dat deze titelstrijd minder stress oplevert dan de andere grote doelen in het jaar. Het is een mooie sport. Ik was positief verbaasd hoeveel aandacht dit WK kreeg. Ik denk dat het WK gravel een grote toekomst heeft.”

Het WK gravel vindt volgend jaar opnieuw in Italië plaats en zal georganiseerd worden op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober. In 2024 wordt het in België georganiseerd en zal er gestart worden in Halle en gefinisht in Leuven.

Van Aert: “Ja, ik weet dat het WK gravel komend jaar opnieuw in Italië plaats vindt en het daaropvolgende jaar in België. Misschien dat ik er de komende jaren aan mee ga doen. Maar dan is het vooral een leuk uitstapje.”

Het interview met Wout van Aert zal volgende week op WielerFlits verschijnen.