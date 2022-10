Gianni Vermeersch is de eerste wereldkampioen gravel bij de mannen. De 29-jarige renner reed de hele dag voorop met de Italiaan Daniel Oss en gooide zijn medevluchter in de laatste kilometers overboord. Mathieu van der Poel klopte Greg Van Avermaet in de sprint om plek drie.

In de Italiaanse regio Veneto stonden dit weekend de eerste WK gravel ooit op het programma. Nadat Pauline Ferrand-Prévot zaterdag de titel pakte bij de vrouwen, streden de mannen zondag om de regenboogtrui. Met onder anderen Mathieu van der Poel, Peter Sagan, Magnus Cort, Greg Van Avermaet en Alexey Lutsenko stonden er verschillende grote namen uit het WorldTour-peloton aan het vertrek. Zij namen het in een wedstrijd van 194 kilometer op tegen de gravelspecialisten, waaronder de Nederlanders Ivar Slik, Jasper Ockeloen en Piotr Havik.

Het parcours van het eerste WK gravel was overwegend vlak, maar in de beginfase zaten wat kleine klimmetjes. Miguel Ángel López, die ook present was, wilde gebruikmaken van deze hellingen en trok stevig door. Eventjes reed hij alleen voor het peloton uit, maar al gauw kreeg de Colombiaan gezelschap. Er vormde zich een kopgroep met daarin – naast López – de volgende renners: Matthew Beers, Magnus Cort, Samuele Zoccarato, Daniel Oss, Gianni Vermeersch, Toby Perry, Julien Trarieux, Davide Ballerini, Nicholas Pettina, José Maria Sanchez, Greg Van Avermaet en Mathieu van der Poel.

Vermeersch en Oss

Een straf gezelschap, maar toch kwam er na twee uur koers een algemene hergroepering. De wedstrijd kon opnieuw beginnen. Gianni Vermeersch en Daniel Oss maakten gebruik van de nieuwe situatie en scheidden zich net voor half koers af. Het duo bouwde een voorsprong op van meer dan vijfeneenhalve minuut tegenover het peloton, dat nog uit zo’n vijftig renners bestond. Jasper Ockeloen zat hier niet meer bij: de Nederland viel in de allereerste kilometers en kon zijn weg vanwege een kapotte fiets niet vervolgen.

Met nog 53 kilometer te gaan, bij aanvang van de twee keer te verrijden finaleronde, was de situatie tussen de aanvallers en de achtervolgers enigszins veranderd. Maar nog altijd hadden Oss en Vermeersch een marge van vier minuten en 38 seconden. De wedstrijd leek in een plooi te liggen, maar in de eerste van de twee finalerondes kwam er wel actie in het peloton: de groep brak in twee stukken. Mathieu van der Poel en Piotr Havik zaten in het eerste deel.

Van der Poel in de achtervolging

Bij het ingaan van de laatste ronde, hadden Vermeersch en Oss nog drie minuten en veertig seconden. Dat was op een klein groepje met Mathieu van der Poel, Greg Van Avermaet, Magnus Cort, Andreas Stokbro Nielsen, Alessandro De Marchi en Davide Ballerini, die bij de finishpassage een kloof met de rest sloegen.

Later sloot nog een trosje renners aan, waaronder Havik. Gezamenlijk kwamen zij snel tot op tweeënhalve minuut van het kopduo. Van der Poel wilde door en gaf er met een kleine vijftien kilometer te gaan een lap op. Dat had tot gevolg dat hij zich samen met Van Avermaet en De Marchi losweekte, later kwamen Cort Nielsen, Yevgeniy Fedorov en Zdeněk Štybar ook nog aansluiten. Het verschil zakte ondertussen tot onder de twee minuten.

Vermeersch solo

In de laatste tien kilometer ontdeed Vermeersch zich van Oss. De Italiaan noch de groep daarachter zou nog terugkeren, wat betekende dat de Belg naar de zege soleerde. Achter hem eindigde Oss als tweede. Mathieu van der Poel en Greg Van Avermaet hadden zich buiten beeld nog afgescheiden van de rest en sprintten om plek drie. De Nederlander pakte uiteindelijk het brons. Yevgeniy Fedorov vervolledigde de top-vijf.