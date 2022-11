Halle en Leuven start- en aankomstplaats van WK gravel 2024

De UCI Gravel World Championships 2024, het WK voor gravelbikes dat in Vlaanderen zal plaatsvinden, krijgt vorm. De Brabantse Wouden, de groene long van Vlaams-Brabant, vormt het decor van het evenement. Halle is de startplaats van alle WK-wedstrijden, de finish ligt dan weer in Leuven.

Dit jaar organiseerde de UCI in het Italiaanse Veneto voor de allereerste keer een wereldkampioenschap voor de graveldiscipline, gewonnen door Gianni Vermeersch. Ook in 2023 zal het WK in Italië worden verreden, al is de exacte locatie nog niet bekend, en in 2024 is Vlaanderen dus aan de beurt. De betrokken instanties zaten de voorbije weken rond de tafel om het WK-parcours en mogelijke start- en aankomstplaatsen te bespreken.

Van Halle naar Leuven doorkruisen de renners de Brabantse Wouden van west naar oost. Na de start in Halle rijden de deelnemers eerst een lus in de buurt van de stad om opnieuw langs de start te passeren. Dan gaat het via het Hallerbos en het Zoniënwoud naar het Meerdaalwoud. Daar werken de eliterenners meerdere keren een lus af alvorens te finishen in Leuven. Zowel in de buurt van de start als de aankomst zullen fandorpen worden opgezet.

Nu de start en aankomst vastliggen, kan werk worden gemaakt van het concrete parcours, waarvoor ook ANB (Agentschap Natuur en Bos) en de diverse gemeenten nog eerst geraadpleegd zullen worden. “Na het honderdste WK wegwielrennen dat in 2021 in Vlaanderen plaatsvond, halen we nu ook het WK gravel naar Vlaanderen. Met onze Brabantse Wouden als prachtig groen decor, kunnen we Vlaanderen zo opnieuw tonen als wielernatie met groot organisatorisch talent”, zegt Ben Weyts, Vlaams minister van Sport.

Vlaamse troeven

“Door grote (sport)evenementen naar Vlaanderen te halen, tonen we onze Vlaamse troeven. We kijken daarbij niet alleen naar populaire sporten. Ook voor wat betreft evenementen rond zijtakken van populaire sporten of nichesporten, maken we weloverwogen keuzes waarvan we verwachten dat de baten groter zijn dan de kosten. Het WK gravel past in deze logica”, aldus Weyts in een perscommuniqué. De datum ligt nog niet vast, maar er wordt gemikt op het weekend van 5 en 6 oktober.

Organisator Golazo is overigens niet aan zijn proefstuk toe. “We stonden al aan de wieg van het recreatief gravelen in ons land. Internationaal creëerden we de UCI Gravel World Series en daarmee ook het allereerste WK dat daar het slotakkoord van is”, schetst Christophe Impens van Golazo. “We zijn heel blij met het enthousiasme en de investering van Vlaanderen en Vlaams-Brabant om het WK te organiseren. We zijn ervan overtuigd dat we er samen in zullen slagen een mooi en groots WK te organiseren in en met respect voor het groen en de natuur en dus in de geest van wat gravelen is.”