Wout van Aert begrijpt uitstel Spelen: “En nu krijg ik meer kansen om mij te tonen” woensdag 25 maart 2020 om 09:09

Wout van Aert vindt het een goede beslissing dat de Olympische Spelen opgeschort zijn. Volgens hem krijgt iedereen zo de gelegenheid om zich optimaal voor te bereiden. Ook krijgt hij zelf hierdoor meer kansen om een selectie af te dwingen, nadat hij vorig jaar door zijn zware val in de Tour de France een groot deel van het seizoen moest missen.

Van Aert noemt het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio een goede beslissing. “En ik denk dat het voor iedereen goed is dat het vroeg beslist is. De maatschappelijke roep om een beslissing werd de voorbije dagen steeds luider. Op deze manier krijgt iedereen de kans om zich goed voor te bereiden. Dat zou dit jaar zeker niet het geval geweest zijn.”

Voor het tweede plaatsje in de olympische tijdrit naast Remco Evenepoel, vice-wereldkampioen en Europees kampioen op deze discipline, viel ook steeds de naam van de Jumbo-Visma-renner. Vorig jaar werd hij in Middelkerke Belgisch kampioen, maar door een gruwelval in de lange tijdrit van de Tour de France kon hij zich nog niet bewijzen.

Uitstel van de Spelen opent dan ook voor hem zelf deuren. “Voor mij persoonlijk vergroot het mijn kans op een selectie omdat ik meer mogelijkheden krijg om me te tonen.”

Kalender

Daarnaast krijgen de verschillende sporten de kans om hun kalender te hervormen, constateert Van Aert. “In het wielrennen verschaft dat de ruimte om koersen in te halen of om, ik zeg maar iets, de Tour eventueel te verschuiven. En voor volgend jaar kan de kalender met de Olympische Spelen alvast rekening houden. Dat we dat nu al weten is positief.”

De Belgische renner is dus niet al teleurgesteld, zegt hij. “Hopelijk komen er nog andere doelen dit jaar.”