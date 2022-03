Wout van Aert over Tadej Pogacar: “Een nieuwe topfavoriet voor de Ronde, zeker?”

Wout van Aert heeft voor aanvang van de openingsrit in Parijs-Nice zijn licht laten schijnen op de Strade Bianche-zege van Tadej Pogačar. De Belgische kampioen van Jumbo-Visma was onder de indruk van de solo van de Sloveen. “We hebben een nieuwe topfavoriet voor de Ronde, zeker?”, zegt hij met een lach.

Zelf ontbrak Van Aert, die in 2020 de Italiaanse gravelklassieker wist te winnen, in Strade Bianche. Hij opteert voor Parijs-Nice, om zo in topvorm aan de start te kunnen staan van de grote voorjaarsklassiekers. Wel zag hij hoe Pogačar een demonstratie opvoerde. “Het was indrukwekkend, daar zijn geen andere woorden voor”, aldus Van Aert tegen Sporza.

“Sowieso was ik al op mijn hoede voor hem voor de Ronde”, gaat hij verder. “Hij heeft al meermaals bewezen dat hij meer is dan een ronderenner en ook supersterk is in het eendagswerk. Het was straf hoe hij het deed. Het leek een gesloten koers, maar bij de eerste beste aanval rijdt hij de rest eraf. Hij heeft ze niet meer teruggezien. Indrukwekkend.”

‘Bedoeling om een uitslag te rijden vandaag’

Naar de openingsrit van Parijs-Nice keek de winnaar van Omloop Het Nieuwsblad ook uit. “Een klassiek parcours, met veel draaien en keren, op en af”, vertelt hij. “De bedoeling is toch om vandaag een uitslag te rijden. Ik denk dat het voor de pure sprinters te zwaar wordt. Misschien overleven ze die klimmetjes wel, maar dan zou hun ploeg toch ontregeld moeten zijn.”