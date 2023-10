maandag 2 oktober 2023 om 13:28

Wout van Aert over mogelijke fusie: “In onze ploeg heerst geen stress”

Wout van Aert begint vandaag aan een Italiaanse koersweek, die hij zondag af zal sluiten met het WK Gravel in Veneto. De Belg wordt niet afgeleid door de mogelijke fusie tussen Soudal Quick-Step en zijn eigen Jumbo-Visma. “Dat valt wel mee, we zijn nog steeds aan het huidige seizoen bezig natuurlijk”, zei hij voor de start van de Coppa Bernocchi tegen VTM.

“Maar het houdt ons wel bezig, zeker en vast”, voegde Van Aert daaraan toe. “Iedereen is wel professioneel genoeg om die wedstrijden nog af te werken zoals het moet. In onze ploeg heerst er geen stress.”

Julian Alaphilippe stond voor de start van de Coppa Bernocchi de pers ook te woord. “Wij weten niet veel”, zei de renner van Soudal Quick-Step. “We proberen ons te concentreren op de koers en hopen dat de situatie opgelost wordt, dat we goed nieuws krijgen. Want het is een beetje vervelend.”