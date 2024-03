dinsdag 26 maart 2024 om 14:14

Wout van Aert over kritiek Tom Boonen en Rik Van Looy: “Zij stammen uit het oude wielrennen”

Wout van Aert is ongekend populair in België, maar hij heeft ook al flinke kritiek te verduren gekregen van enkele prominente landgenoten. Zo stelden Tom Boonen en Rik Van Looy dat Van Aert al veel meer grote wedstrijden had moeten en kunnen winnen. In gesprek met HUMO heeft de renner van Visma | Lease a Bike zich uitgelaten over dergelijke opmerkingen.

“Het is al een paar keer net niet gelukt: dat maakt van mij een underdog”, zegt Van Aert, die nog altijd jaagt op een overwinning in de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix. “Sommigen vinden dat mooi en zijn daarom fan van mij. Anderen zijn teleurgesteld en uiten kritiek. Als Tom Boonen of Rik Van Looy een interview hebben gegeven, dan hoef ik het niet te lezen om te weten wat erin staat. Niemand is immuun voor kritiek, ik ook niet.”

De twee voormalige toppers vinden onder meer dat Van Aert zich bij Visma | Lease a Bike te veel wegcijfert voor andere renners. “Rik en Tom stammen uit het oude wielrennen. Ik kan proberen om ze het hedendaagse wielrennen te doen begrijpen, maar dat zal niet meer lukken. Ik ben gelukkig met hoe ik mijn sport beoefen en ik ben trots op de dingen die ik met de ploeg verwezenlijkt heb. Dat is het belangrijkste.”

In het interview blikte Van Aert ook nog terug op 2023, dat hij als zijn ‘eerste mindere seizoen’ bestempelde. “Voor een gemiddelde prof was het misschien supergoed, maar ik kan daar geen vrede mee nemen. Het maakt me hongerig. Ik wil dat ongenoegen van vorig jaar terugdraaien en rechtzetten. Iedereen kent me als iemand die nooit opgeeft, maar het is bovenal mijn doel dat ze me kennen als een winnaar. Daar werk ik heel hard voor.”