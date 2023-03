Boonen verwacht dat Van Aert spijt krijgt van geschenk: “Ik had erom gesprint”

Wout van Aert kon zondag zijn tweede zege in Gent-Wevelgem pakken, maar gunde de overwinning aan zijn ploeggenoot Christophe Laporte. Tom Boonen vond dat een opvallende keuze. “Wout gaat er nog spijt van krijgen”, zegt de 42-jarige ex-renner bij Sporza.

“Renners komen en gaan”, aldus Boonen. “Christophe Laporte zal waarschijnlijk de sleutelfiguur worden voor Wout in Vlaanderen en Roubaix, maar een garantie is dat niet. Stel dat je zondag na vijf kilometer zwaar valt, dan heb je daar veel spijt van.”

Boonen vertelt dat hij ook ploegmaats aan overwinningen heeft geholpen. “Maar nooit in zo’n situatie. Je helpt ploegmaats om ze te laten strijden voor de overwinning. Dit zag er weer goed uit voor de marketing van de ploeg, maar ik weet niet of ik het gedaan had. Jumbo scoort, maar Gent-Wevelgem is Gent-Wevelgem. Die koers staat mooi op je erelijst. Het is meer dan een ritje in Parijs-Nice.” Met die laatste opmerking verwees Boonen terug naar Parijs-Nice 2022, toen Van Aert (en Roglic) de zege ook al eens liet aan Laporte.

Ook vanuit het perspectief van Laporte, die de zege in ontvangst mocht nemen, heeft Boonen zijn twijfels. “Wil je zo winnen? Ik had erom gesprint. Zo’n sprint zou er raar uit gezien hebben, maar wel het eerlijkste.”

E3 Saxo Classic

Afgelopen vrijdag kwam Van Aert wel als winnaar over de streep, in de E3 Saxo Classic. “Hij zal vertrouwen getankt hebben voor de Ronde en Roubaix”, zegt Boonen daarover. “Vrijdag zag ik de beste Van Aert aan het werk. Dan heb ik niet over zijn vormpeil, wel op de manier waarop hij het mentaal aanpakte. Recupereren en dan zo’n sprint rijden, chapeau! Een groots nummer. Hoe vaak heeft hij in dezelfde situatie niet verloren van Mathieu van der Poel? Neen, dit was een andere Wout van Aert. In Harelbeke reed hij zijn beste koers.”

Toch waren er ook tekenen van zwakte bij Van Aert, die vooral op de Oude Kwaremont moeite had om Pogacar en Van der Poel te volgen. Tot twee keer toe moest hij een gaatje laten. “Op dit moment in zijn carrière moet Van Aert koersen winnen. Hoe maakt niet uit. Vrijdag zette Van Aert een hele grote stap richting een Vlaamse monument. Je hoeft niet de beste te zijn, het draait om winnen.”

