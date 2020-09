Wout van Aert over kopwerk: “Het was niet afgesproken” dinsdag 1 september 2020 om 18:51

Primož Roglič wist vandaag te zegevieren op Orcières-Merlette en de Sloveen mocht na afloop Wout van Aert wel bedanken. Die laatste reed in de finale namelijk lange tijd op kop en slaagde erin om het tempo de hoogte in te jagen. “Het is vooral heel leuk dat Primož het hier afmaakt”, aldus Van Aert.

“We wilden met Tom (Dumoulin, red.) en Primož (Roglič, red.) vooraan eindigen en de zege pakken als het kon. Het plan is dus geslaagd”, zo vertelt de winnaar van Strade Bianche en Milaan-San Remo in gesprek met Sporza. “Of ik diep ben gegaan? Het leek misschien zo. Het geeft vertrouwen om voor iemand te rijden met zo’n sterk eindschot.”

“Dan is het misschien ook mogelijk om iets dieper te gaan. Het doel was dat Sepp Kuss en George Bennett de twee kopmannen zouden bijstaan. Maar ik zat vooraan en zij waren niet te zien. Het was niet goed geweest om hen alleen te laten. Toen Mikel Nieve van kop ging, hadden we er ook baat bij om een strak tempo te onderhouden.”

“Het was niet afgesproken, maar het sprak voor zich dat we het zo moesten aanpakken.” De renners krijgen morgen weer een wat vlakkere etappe voorgeschoteld naar Privas, al lijkt de oplopende finish op het lijf geschreven van Van Aert.