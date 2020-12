Wout van Aert over interesse INEOS: “Zal Pidcock eens vragen voor plek in zijn camper”

Wout van Aert heeft afgelopen weekend gereageerd op het bericht dat INEOS Grenadiers hengelt naar zijn handtekening. De kopman van Jumbo-Visma plaatste een knipoog naar concurrent Tom Pidcock, die volgend jaar bij de Britse formatie koerst: “Euh… Ik zal eens vragen aan Pidcock of er nog plaats is in zijn camper.”

Dat er aan Van Aert getrokken wordt, is bekend. Zijn contract bij Jumbo-Visma loopt na 2021 af, en hij is met de Nederlandse ploeg in gesprek over een contractverlenging. “Eerlijk: ik ben er zelf niet echt mee bezig”, geeft de hoofdrolspeler aan in gesprek met Het Laatste Nieuws.

“De gesprekken met Jumbo-Visma om mijn contract open te breken en te verlengen lopen, maar het is een werkje van lange adem aan het worden. 2021 komt heel dichtbij. Dan verandert er sowieso niets”, zegt Van Aert.

In gesprek

INEOS Grenadiers heeft tijdens de afgelopen Tour de France een eerste gesprek met het management van Van Aert gehad. Sir Dave Brailsford reageerde enthousiast op de mogelijkheid om de Belgische superster in te lijven. Aan WielerFlits is bevestigd dat INEOS Grenadiers en Van Aert nog steeds met elkaar in gesprek zijn.