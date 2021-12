Wout van Aert over combinatie Essen-Val di Sole: “Zeker de moeite waard”

Wout van Aert staat dit weekend voor een serieuze uitdaging. De weg- en veldrijder van Jumbo-Visma verschijnt vandaag aan de start van de Ethias Cross Essen en zakt dan af naar Italië voor de wereldbekerwedstrijd in Val di Sole, die morgen op de kalender staat.

In de Antwerpse veldrit is de Belgische kampioen de topfavoriet voor de overwinning, helemaal nadat hij vorige week zijn eerste veldrit van het seizoen onder zware omstandigheden gelijk wist te winnen. In de Robotland Cyclocross krijgt hij opnieuw een loodzwaar parcours voor de wielen geschoven. “Dat is de moeilijkheid om hier te starten, dat ik alleen maar kan verliezen. Dat is niet helemaal zo, maar het is zeker een zwaar parcours. Het is wel volledig vlak, vergeleken met een week geleden. Toen was het een beetje anders. Het wordt een uitdaging om dat uur hier vol te maken”, vertelt Van Aert voor de start.

Op voorhand lijkt het parcours voor de Belgisch kampioen op het lijf geschreven. “Ik denk dat als de dames er ook nog eens over gaan, er echt nog loopstroken bij gaan komen. Dat is natuurlijk in mijn voordeel. Het is zeker iets dat ik graag doe. De helft van het parcours is echt heel modderig, de andere helft is vrij goed berijdbaar: een beetje van alles wat.”

Logistieke uitdaging

Van Aert is de enige van de topveldrijders die de combinatie maakt tussen de Ethias Cross Essen op zaterdag en de wereldbekerwedstrijd in Val di Sole op zondag. “Ik ben nog maar net aan het seizoen begonnen en ik wilde de wedstrijden die ik nu kon meepakken, echt meepakken”, licht de renner van Jumbo-Visma toe. “Volgende week zijn we op stage en sla ik weer een weekend over. Logistiek was het even een uitdaging, maar ik ben blij dat ik hier ben en ik zal ook heel blij zijn dat ik morgen erbij ben.”

Vanavond vliegt hij om 19.30 uur vanaf Charleroi naar Bergamo. Daar overnacht hij om dan in de ochtend met de auto naar de veldrit in Val di Sole te rijden, een ritje van nog zo’n 140 kilometer. “Een serieuze onderneming, maar we zijn profs hè? Zoals ik zeg, die andere jongens hebben al een hele winter erop zitten en ook een klassement te verdedigen, dus dan spelen er ook andere dingen. Voor mij was deze combinatie tussen Essen en Val di Sole zeker de moeite waard”, aldus Van Aert.

Afgelopen week verkende Van Aert nog de Vlaamse klassiekers met een hele rits ploeggenoten. “Daar wilde ik absoluut bij zijn. Het was een leuke tweedaagse”, zei hij daarover. Verder heeft de klassieke kopman van Jumbo-Visma deze week veel kilometers afgewerkt en veel op volume getraind. “Maar niet te hard gereden.”