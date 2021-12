Nieuwe voorjaarskern Jumbo-Visma verkent Ronde van Vlaanderen alvast

Je kan er maar beter vroeg bij zijn, moet men bij Jumbo-Visma hebben gedacht. Woensdag heeft de vernieuwde voorjaarskern van de Nederlandse formatie namelijk het parcours van de Ronde van Vlaanderen alvast verkend. “Vlaanderens mooiste, de december editie”, noemde kopman Wout van Aert het op Strava.

De Belgische kampioen was op pad met Mike Teunissen, Timo Roosen, Nathan Van Hooydonck, David Dekker, Pascal Eenkhoorn en zijn kersverse nieuwe ploeggenoot Tiesj Benoot (Team DSM) en de andere nieuwkomers Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) en Christophe Laporte (Cofidis).

Van Aert registreerde een rit van ruim 160 kilometer over vijf uur. Mede door de 1.700 hoogtemeters over de heuvels in Vlaanderen deed het Jumbo-Visma-negental dat aan een gemiddelde snelheid van 32,5 km/h. En dat alles voor WVA in aanloop naar een drukke kerstperiode, zo combineert hij komend weekend de Ethias Cross in Essen en de Wereldbeker in Val di Sole.