Wout van Aert: “Opnieuw een triestige zondag, maar ik kom terug”

Wout van Aert was vorig jaar na een veelbesproken sprint nog de beste in de Amstel Gold Race, maar de renner van Jumbo-Visma moet de Limburgse klassieker dit jaar aan zich voorbij laten gaan wegens een coronabesmetting. Van Aert liet vandaag wel even van zich horen op Instagram.

“Het is opnieuw een triestige zondag voor mij”, schrijft de Belgische kampioen op zijn Instagram Stories. “Niet in staat zijn om mijn titel te verdedigen in de Amstel Gold Race doet pijn. Maar op een dag kom ik terug. Veel succes aan mijn ploegmaats bij Jumbo-Visma.”

Van Aert liep vlak voor de Ronde van Vlaanderen het coronavirus op en moest dus passen voor Vlaanderens Mooiste. De Amstel Gold Race komt ook nog te vroeg voor de klassiekerspecialist, die wel nog met Parijs-Roubaix in zijn hoofd zit. Van Aert heeft inmiddels groen licht gekregen om te trainen en is wellicht op tijd fit voor de ‘Hel van het Noorden’.

In de Amstel Gold Race rekent Jumbo-Visma op Tom Dumoulin, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Mike Teunissen, Jos van Emden. Timo Roosen en Nathan Van Hooydonck.