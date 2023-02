Wout van Aert op zoek naar kers op de taart in Hoogerheide: “Kracht en snelheid is het codewoord”

Video

Wout van Aert geeft aan dat de wereldtitel veldrijden de kers op de taart zou zijn van zijn veldritwinter. De Belgische favoriet gaf daarnaast voor de camera van WielerFlits zijn mening over het parcours in Hoogerheide. “Kracht en snelheid zijn de twee belangrijkste zaken hier.”

Van Aert blikte eerst even terug op zijn afgelopen winter. “Ik heb er enorm van genoten. Ik geniet er eigelijk meer en meer van de afgelopen jaren. Het publiek was dit jaar terug aanwezig en dat was fantastisch om opnieuw te mogen ervaren”, vertelde de Belgische renner.

Zondag rijdt Van Aert het WK veldrijden bij de elite mannen. In Hoogerheide kan hij zijn vierde wereldtitel bij de profs winnen. Wat zou dat voor hem betekenen? “Puur qua prestaties zou het de kers op de taart zijn van deze winter. In het groter plaatje hangt er voor mij niet meer zo heel veel af van deze wereldtitel, maar dat wil niet zeggen dat ik minder gemotiveerd ben.”

Codewoord is kracht en snelheid

“Kracht en snelheid is het codewoord hier. Dat meer dan techniek, in vergelijking met andere crossen”, geeft Van Aert aan over het parcours in Hoogerheide. “Op alle ondergronden staken Mathieu van der Poel en ik er bovenuit dit seizoen en zaten we dicht bij elkaar in de buurt.”

“De balken liggen nu op een betere en veiligere plek dan tijdens de voorgaande Wereldbekers in Hoogerheide” – @WoutvanAert. En daarmee einde discussie, denk ik. #Hoogerheide2023 @WielerFlits pic.twitter.com/ncu1uuNyas — Youri IJnsen 🇺🇦 (@Youri_IJnsen) February 3, 2023