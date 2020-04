Wout van Aert: “Nieuwe kalender reddingsboei voor heel veel ploegen” zaterdag 18 april 2020 om 13:50

Wout van Aert is blij en opgelucht met de stabiliteit die binnen zijn ploeg Jumbo-Visma momenteel heerst ondanks de coronapandemie, maar beseft ook dat de nieuwe, herschikte UCI-kalender de reddingsboei zou zijn voor heel veel ploegen.

Van Aert neemt zijn hoed af voor de UCI, die deze week de contouren van de tweede helft van het wielerseizoen uitzette. “Het is goed om te weten dat er in augustus weer kan worden gekoerst. Alle respect voor UCI en organisatoren. Er is mooi werk geleverd, ze hebben punten gescoord”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. Toch houdt hij een slag om de arm. “Voor hetzelfde geld praten we over een maand, als blijkt dat de wereld zich nog niet heeft hersteld van het virus, weer totaal anders. Er is méér nodig dan een opheffing van de harde lockdown in Frankrijk, Spanje of Italië.”

Desondanks hoopt Van Aert dat de nieuwe, herschikte kalender volgens planning kan worden afgewerkt. “Iedereen is daar bij gebaat. Het zou de reddingsboei zijn voor heel veel ploegen. Het biedt ze perspectief. En het houdt de sponsors rustig.” Hij is blij en opgelucht met de stabiliteit die binnen Jumbo-Visma heerst en de manier waarop ze bij de ploeg de crisis aanpakken. “Ik moet geen loon inleveren, verdien nog steeds wat ik normaal zou verdienen. En dat terwijl ik mijn job niet perfect kan uitoefenen.”

Volgens Van Aert denken veel mensen dat hoofdsponsor Jumbo nu gouden zaken doet binnen de supermarktsector. “Maar de publicitaire return die ze krijgen voor hun sponsoring is wel nul. Niet vanzelfsprekend dus.” De ploeg en haar renners proberen dat wat te compenseren door zichtbaar te zijn op social media en mee te doen aan virtuele wedstrijden. Zo reden Van Aert en ploegmaat Mike Teunissen twee weken geleden mee in de virtuele Ronde van Vlaanderen. “Maar meer ingrijpende maatregelen zouden zeker op begrip kunnen rekenen”, voegt hij eraan toe.

Grote doelen blijven gehandhaafd

Eerder deze week liet Van Aert al weten dat zijn twee grote doelen, de klassiekers en de Tour de France, gehandhaafd blijven bij de nieuwe, herschikte kalender. Daarin is vermoedelijk voor hem geen plaats voor het WK tijdrijden, dat op dezelfde dag als de finish van de Tour gepland staat. Een gecomprimeerd of omgegooid WK-programma hem tenminste de kans geboden om mee te doen. “Nu is dat onmogelijk, puur door koppigheid van de organisatoren. Geen sprake van dat ik de Tour vroegtijdig verlaat in een team dat voluit voor de eindzege gaat”, zegt Van Aert.

Nu de Olympische Spelen in Tokio naar 2021 zijn verplaatst, brandt het olympisch vuur meer dan ooit in Van Aert. “Dit jaar had ik, eerlijk is eerlijk, een beetje moeten rekenen op de goodwill van bondscoach Rik Verbrugghe om dat tweede tijdritticket naast Remco Evenepoel te bemachtigen. Omdat ik bijna geen tijdritten op mijn programma had staan vóór de uiterste selectiedatum. Volgend jaar kunnen we dat beter plannen, zodat ik meer kansen krijg om me te bewijzen. Maar eerst 2020 afwerken. Laat die koers maar komen! Hoe langer ik thuis zit, hoe groter de honger.”