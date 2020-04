Wout van Aert plant druk najaar: “Tour, klassiekers dan cross” donderdag 16 april 2020 om 12:40

Wanneer er dit jaar nog gekoerst kan worden, beloven het drukke maanden te worden voor Wout van Aert. De alleskunner van Jumbo-Visma overweegt na de Tour en de klassiekers zonder pauze aan het veldritseizoen te beginnen.

“Ik had twee grote doelen – het klassieke voorjaar en de Tour – en ze komen er allebei nog van. Ik ben heel blij”, zegt Van Aert tegen Het Laatste Nieuws. “Voor mij persoonlijk is er maar één groot nadeel: de WK-tijdrit valt samen met het einde van de Tour. Voor de ‘pur sang’-tijdrijders zal het WK wellicht belangrijker zijn, maar voor mij is de Tour geen koers waar je zomaar uitstapt. Zeker niet in mijn geval. Ik wil hem eerst een keer uitgereden hebben.”

In mogelijk overvolle wedstrijdprogramma zal er dit najaar voor hem vermoedelijk geen plaats zijn voor het WK tijdrijden, dat op dezelfde dag als de finish van de Tour gepland staat (20 september). “Maar ik kijk nu al uit naar de Tour. We proberen die te winnen met de ploeg. We hebben er de renners voor. Ik ben enorm trots dat ik bij die groep hoor. Ik ga ervan uit dat de selectie blijft zoals voorzien.”

Na de Tour mikt hij vol op de klassiekers en pas daarna gaat hij voorzichtig denken aan het crossseizoen. “Ik heb enkele jaren geleden de keuze gemaakt om klassiekers te rijden en ik heb er een doel van gemaakt om die te proberen winnen. Dan mag je geen kans laten voorbij gaan. Ik denk dat er nadien nog wel tijd overblijft om te crossen. Het wegseizoen zal dit jaar veel korter zijn dan anders: ik heb het nog niet in detail bekeken, maar ik vermoed dat ik na het wegseizoen geen break zal nodig hebben en meteen zal kunnen aansluiten met de cross.”