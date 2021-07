Wout van Aert na 6de plaats: “Bergop viel ik hélemaal stil”

Zesde, op 1’40” van zijn ploegmaat en olympisch kampioen Primoz Roglic. Wout van Aert kwam in de tijdrit in Tokio niet in de buurt van de medailles. Excuses zocht hij niet. En de ontgoocheling zal wellicht snel plaats maken voor trots. “Ik ga naar huis met een medaille. Daarmee moet je tevreden kunnen zijn.”

“Ik was in de tijdrit uiteraard voor veel meer gestart”, begon Van Aert het interview voor de camera van Sporza. “Maar ik was niet goed genoeg. Ik kon het tempo waarmee ik gestart was niet aanhouden in de tweede ronde. En dat was nodig om te winnen. Op het lange stuk bergop viel ik helemaal stil, tot krampen toe. In de afdaling richting het circuit kon ik me nog herpakken, maar dat volstond absoluut niet.”

“Of de inspanning van de wegrit er te veel aan was? Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik heb er sowieso geen spijt van. Ik kon vandaag relaxed starten in de wetenschap dat ik al een medaille op zak had. We gaan dit wel analyseren, maar ik zie nu al dat ik cijfermatig bijlange niet het niveau heb gehaald waartoe ik in staat moet zijn. Misschien was dit inderdaad de wedstrijd te veel.”

De top drie – zelfs de top vijf – heeft de Tour niet uitgereden, wierp Renaat Schotte Van Aert toe. “Dat kan een voordeel geweest zijn. Theoretisch kan je daardoor frisser zijn, ook mentaal. Ik voelde de voorbije dagen wel dat ik steeds meer nood had weer eens thuis te zijn en dat is misschien niet de beste voorbereiding. Maar ik ben nu ook niet van plan om een heel interview excuses te zoeken. Ik was niet goed genoeg en that’s it. In de tweede ronde moet je kunnen vechten en dat is niet gelukt. Wellicht verlies ik op die klim in de tweede ronde een volle minuut.”

Computergestuurd

Van Aert blikt in elk geval tevreden terug op zijn trip naar Tokio. “Als je naar de Olympische Spelen komt en je gaat met een medaille naar huis, dan is dat de max. Op dit moment ben ik wel wat teleurgesteld, maar het zou wel heel stom zijn om te zeggen dat ik niet blij ben met een medaille.”

Nu volgt een iets langere rustpauze voor de Belgische kampioen. Daarna rijdt hij de Ronde van Groot-Brittannië als laatste opstapje naar het WK in eigen land. Ook daar zal hij zowel in de weg- als de tijdrit aantreden. “Met revanchegevoelens? Ach, natuurlijk had ik hier graag een medaille gepakt, maar als alles computergestuurd zou zijn, dan zou het gemakkelijk zijn. Het blijft uiteindelijk een mensenlichaam dat het moet doen. Er komen nog genoeg kansen.”

Dumoulin

Van Aert feliciteerde zijn ploegmaats Roglic en Dumoulin, die goud en zilver pakten. “Vooral Tom heeft ons verrast, zeker na wat hij heeft doorstaan dit jaar. Knap. Maar hiermee is ook nog eens bevestigd dat er bij Jumbo-Visma goed gewerkt wordt.” Voorts gaf Van Aert nog mee dat hij de smaak van de Spelen te pakken had en er ook in Parijs 2024 graag wil bij zijn. “Dit is een light-versie, hoor ik bij iedereen die al eerder de Spelen meemaakte, dan wil ik er graag tijdens een complete versie ook eens bij zijn.” Waarna Van Aert zijn weg in de mixed zone voortzette. “Nog bedankt voor de steun”, besloot hij het interview.