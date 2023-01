Wout van Aert na zege in Koksijde: “Ik was er wel op gebrand om vandaag te winnen”

Wout van Aert won donderdag met groot machtsvertoon de X2O Trofee Koksijde. In de zandcross versloeg hij zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel met groot verschil. “Ik denk niet dat ik als allerbeste door het zand rijd, maar de vorm is wel gewoon goed”, zei Van Aert in het flashinterview na afloop.

“Dat komt meestal pas in de tweede helft naar boven”, vervolgde de renner van Jumbo-Visma, die net voor half koers het verschil maakte met een forse versnelling. Eerder in de cross was hij van bandentype gewisseld. “Die wissel was wel cruciaal. Vanmiddag had het ook een beetje geregend, maar dat had niet te veel invloed op het gras. Ik durfde dus wel met slicks te starten. Maar tijdens de cross begon het harder te regen. Ik wou niet op het gras steeds risico’s moeten nemen, dus ik heb snel besloten om te wisselen. Voor mij was dat een goede keuze.”

Toen Van Aert als winnaar over de streep kwam, maakte hij boksbewegingen. Was dat omdat hij een uppercut uitdeelde aan de concurrentie? “Dat is gewoon een beetje voor de show. Ik hoop dat de mensen dat wel een beetje weten te appreciëren. Ik was wel gebrand om te winnen vandaag. Niet per se omdat ik in Herentals had verloren, maar ik heb heel lang niet in Koksijde gereden, door blessures en de kalender die het niet toeliet. Ik ben blij dat de wedstrijd nu in deze week viel en dat ik hier kon winnen.”